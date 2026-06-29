אאוץ': דף המסרים של בנט נגד איזנקוט נחשף

( יונתן זינדל / פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, חושש מאוד מהתחזקותו של גדי איזנקוט בסקרים האחרונים. הערב (שני) נחשף בחדשות 13, דף המסרים של בנט נגד איזנקוט.

בדף נכתב: "מביא ניסיון אדיר, אין למדינה זמן לניסיון". בדף נחשפו עוד מספר עקיצות נגד היריב גדי איזנקוט. אותם מסרים מודגשים בפני חברי המפלגה לפני ראיונות בתקשורת, זאת בעוד שבנט ולפיד עצמם נמנעים מלדבר נגדו.

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לפני כחודש, תקף בנט את איזנקוט ואמר: "השגיאה של גדי, אני מתנגד התנגדות נחרצת לפטור שהוא רוצה לתת לעד 30%. כי זה תמים", אמר בנט. "אתה תיכנס למשא ומתן ואז יגידו מה הפרמטרים לפטור. מה שגפני ומה שדרעי שכחו - איזנקוט ויאיר גולן עוד לא למדו".

בנט הוסיף כי "להתחיל משא ומתן עם 30% פטור זו שגיאה נוראה".