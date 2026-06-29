רביב דרוקר עולה למתקפה: "הוא שופט ששימח מאוד את נתניהו"

עיתונאי חדשות 13 רביב דרוקר התייחס היום (שני) בשידור למינוי השופט מנחם מזרחי לתפקיד שופט בית המשפט המחוזי.

דרוקר מתח על כך ביקורת ואמר: "הוועדה לבחירת שופטים החליטה לקדם את השופט מנחם מזרחי, לתפקיד שופט בית המשפט המחוזי. זה מינוי עם כוכבית, וזו הפעם הראשונה שהקואליציה הצליחה למנות מינוי משמעותי אצל השופטים".

עוד הוסיף דרוקר: "מזרחי הוא השופט ששימח מאוד את נתניהו ואנשיו בכל תיקי הבילד, קטארגייט וברוורמן. פסיקותיו נהפכו על ידי ארבעה שופטים מחוזיים. שונים".

לסיום הוסיף דרוקר: "לא משנה עכשיו מי צדק. כן משנה המסר שיוצא מהמינוי הזה. אם תקבל החלטות שראש הממשלה אוהב, שר המשפטים יתאבד על המינוי שלך, יהיה מוכן להמשיך לפגוע בכולנו ולא למנות עשרות שופטים, עד שתמונה.

שופטי העליון בוועדה זרמו אתמול עם המינוי, להם יותר אכפת מהציבור. המינוי, אגב, ייכנס לתוקף רק עוד שלוש שנים. האם ממשלה חדשה תעז לבטל אותו? ומה ירגיש נאשם, מתנגד ממשלה, שעניינו יובא בפני שופט המחוזי מזרחי".