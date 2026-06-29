פעוטה בת 3 נעקצה על ידי עקרב; מצבה בינוני

פעוטה כבת שלוש נפצעה הערב (שני) באורח בינוני מעקיצת עקרב בנגב, באזור ערד. היא הובאה למרפאה מקומית בעיר וצוות מד"א פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

הפעוטה מעורפלת הכרה.

בעולם קיימים כ-1,000 מיני עקרבים בארץ נפוצים כ 21 מיני עקרבים, ומהם רק חמישה שייכים לבני משפחת העקרבים המסכנים בני אדם, בין העקרבים היותר מסוכנים ניתן למצוא את העקרב צהוב מצוי. המסוכן מכל עקרבי הארץ ונפוץ כמעט בכל האזורים.

את הקטלן הדרומי. מצוי בצפון אפריקה ובדרום סיני, את הקטלן עב זנב עקרב שחור שנפוץ בכל שטחי הארץ, ועקיצתו מסוכנת כמעט כמו עקיצת העקרב הצהוב המצוי, ואפילו תוארו מקרי מוות בגללו (יתכן בגלל הדעה המוטעית שהוא לא באמת ארסי)

ישנם סוג נוסף של עקרבים שהעקיצה שלהם ממש כואבת אך הם פחות מסוכנים כמו הקטלן דו-גוני שנפוץ בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. קטלן עברי שנפוץ מחולות מישור החוף עד הנגב וכן בסיני. עקרב שחור יהודה שנפוץ בארץ מבית גוברין עד לגבול הצפוני (עקרב זה הוא הפחות מסוכן מכל הקודמים).

מבחינת הקליניקה: ארס העקרבים משפיע על מערכת העצבים ועל מערכת הלב וכלי הדם. העקיצה מכאיבה מאוד וכאשר כמות הארס המוזרקת משמעותית, בתוך זמן קצר מאוד יחוש הנעקץ את השפעתו על מערכת הגוף.