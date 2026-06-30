מחדל בסנגוריה הציבורית: מידע רגיש של נאשמים היה חשוף לעובדים

( (צילום: Tomer Neuberg/Flash90) )

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם דוח ביקורת חריף על פעילות הסנגוריה הציבורית, ובו שורת ממצאים הנוגעים לפיקוח על עבודת הסנגורים החיצוניים, בדיקת זכאות לייצוג, גביית אגרות ואבטחת מידע. הביקורת נערכה בסנגוריה הציבורית ובמשרד המשפטים, לצד בדיקות השלמה בגופים נוספים.

מהדוח עולה כי הסנגוריה הציבורית, המייצגת כ-63% מכלל הנאשמים בהליכים הפליליים בישראל ומעניקה שירות ללמעלה מחצי מיליון חשודים, נאשמים ואסירים, אינה מוודאת באופן מספק כי מקבלי הייצוג עומדים בתנאי הזכאות הקבועים בחוק. המבקר מצא גם ליקויים בגביית האגרות ובמתן פטורים מתשלום, והתריע מפני היעדר קריטריונים אחידים שעלול להביא לקבלת החלטות שונות בין מחוזות הסנגוריה.

אזיקים. אילוסטרציה ( יוסי זמיר/פלאש90 )

ביקורת חריפה נמתחה גם על מערך הפיקוח על הסנגורים החיצוניים. לפי הדוח, ליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה כבר לפני יותר מעשור טרם תוקנו במלואם. המבקר ממליץ להסדיר את מנגנוני הפיקוח, לקבוע נהלים מחייבים, להכשיר את גורמי הבקרה ואף לבחון שילוב של כלי בינה מלאכותית לצורך פיקוח על ניהול התיקים.

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אחד הממצאים הבולטים בדוח עוסק באבטחת המידע. המבקר מצא כי לכל 392 עובדי הסנגוריה שלהם הרשאות פעילות במערכת הממוחשבת הייתה גישה למידע רגיש על כלל לקוחות הסנגוריה, הכולל נתונים שנצברו מאז שנת 1996 על יותר מחצי מיליון בני אדם. לפי הדוח, הסנגוריה לא קבעה מנגנון מידור שיגביל את החשיפה למידע בהתאם לתפקידו של כל עובד.

מבקר המדינה קורא לסנגוריה הציבורית ולמשרד המשפטים לחזק את מנגנוני הפיקוח, להסדיר את תחום גביית האגרות, להבטיח בדיקה יעילה של זכאות לייצוג ולשפר את מערך אבטחת המידע, כדי להבטיח שמירה על זכויות הציבור ועל אמון הציבור במערכת.