סכנת חיים במוסדות הציבור: מרחבים מוגנים לא תקינים נחשפו בביקורת פתע

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם דוח מיוחד על מצב המרחבים המוגנים במוסדות ציבור, לאחר שביצע ביקורת פתע במהלך ימי הלחימה. במסגרת הביקורת נבדקו במשך יומיים רצופים 16 מבנים של חמישה גופים ציבוריים ברחבי הארץ: המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות ותחנות טיפת חלב של משרד הבריאות.

בדוח מציין המבקר כי לנוכח המציאות הביטחונית המתמשכת, מרחבים מוגנים תקינים אינם עניין טכני בלבד אלא רכיב חיוני בהגנה על חיי אדם. למרות זאת, ביקורת הפתע העלתה ליקויים שונים במוכנותם של חלק מהמרחבים שנבדקו, באופן המחייב טיפול מהיר מצד הגופים האחראים.

מבקר המדינה קורא לכלל הגופים הציבוריים לבצע בדיקות יזומות של המרחבים המוגנים, לתקן באופן מיידי את הליקויים שיימצאו ולהבטיח כי בעת חירום יעמדו לרשות הציבור מרחבים תקינים, נגישים ומוכנים לשימוש. לדבריו, המציאות הביטחונית מחייבת שמוסדות ציבור המספקים שירות חיוני יהיו ערוכים באופן מלא לכל תרחיש.