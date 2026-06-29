כמעט מכות: עימות חריג בן חברי הכנסת במליאה. צפו

עימות חריג וכמעט פיזי, נרשם הערב (שני) במליאה בין יו"ר הקואליציה וח"כ איימן עודה, על רקע חוק הצלב האדום. הסדרנים נאלצו להתערב ולהפריד בין השניים.

כזכור, מליאת הכנסת דחתה היום בקריאה הראשונה את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר, שנועדה למנוע את כניסתם של נציגי ארגון הצלב האדום הבין-לאומי לבתי סוהר ולמקומות כליאה. בהצעה תמכו 36 חברי כנסת, מול 41 שהתנגדו, והיא הוסרה מסדר היום. את ההצעה יזמו חברות הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, קטי שטרית וקבוצת חברי כנסת.

במהלך הדיון נרשם כמעט עימות פיזי במליאה בין יו"ר הקואליציה אופיר כץ לח"כ איימן עודה על רקע חוק הצלב האדום, וסדרנים נאלצו להפריד בין השניים. כץ אמר לעודה: "אתה פה בשביל לשרת את הנוח'בות נגד עם ישראל". עודה השיב: "אתה יודונאצי", וכץ קרא לעברו: "מחבל".

נזכיר כי החוק נפל בשל אי הסכמות בין ש"ס לעוצמה יהודית. בן גביר מיהר לתקוף את אריה דרעי, וכתב: "שוקראן אריה! בזכותך הנוח'בות יזכו לביקורי צלב אדום בכלא. איך תישן בלילה?"

מטעם ש"ס נמסר: "ש"ס תומכת בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח’בה. הצענו לשר בן גביר להעלות את החוק ביום רביעי, כדי שנוכל לתמוך בו מיד לאחר אישור חוק יסוד לימוד תורה, כפי שסוכם עם יו״ר הקואליציה.

לצערנו, בן גביר מתעקש להעלות את החוק היום. נראה שהסיבוב הפוליטי חשוב לו יותר מהעברת החוק החשוב הזה".