מחדל המעונות: משרד החינוך מפקיר מאות אלפי פעוטות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה על התנהלות משרד החינוך בכל הנוגע לפיקוח על מעונות היום לפעוטות. בדוח חדש נקבע כי למרות שהפיקוח על המעונות הועבר לאחריות משרד החינוך כבר בשנת 2022, גם כיום קיימים פערים משמעותיים באכיפה, בפיקוח ובשמירה על בטיחותם של מאות אלפי פעוטות.

לפי הדוח, בשנת הלימודים תשפ"ה פעלו בישראל כ-5,060 מעונות יום ברישיון שבהם שהו כ-212 אלף פעוטות. לצד זאת, פעל מספר לא ידוע של מעונות ללא רישיון, בניגוד לחוק. המבקר מציין כי נכון לנובמבר 2025 לא היה למשרד החינוך מידע מלא על כלל המעונות שפעלו ללא רישיון ואף לא מיפוי שלהם. רק ביולי 2025 הצליח המשרד לאתר רשימה ראשונית של 683 מעונות שפעלו ללא רישיון.

תינוק בוכה (אילוסטרציה) ( צילום: שאטרסטוק )

בדוח נמתחת ביקורת גם על מערך הפיקוח. המבקר קובע כי משרד החינוך טרם קבע תדירות מחייבת לביקורי המפקחות במעונות ולא הגדיר תקן מינימלי למספר הביקורים הנדרש בכל מסגרת. בנוסף, הומלץ להתאים את מספר המפקחות להיקף המעונות והכיתות בכל מחוז ולפעול באופן יזום, בשיתוף הרשויות המקומיות, לאיתור מעונות הפועלים ללא רישיון ולהחיל עליהם את הוראות החוק.

פרק נוסף בדוח עוסק ביישום חוק המצלמות, שנועד להגן על שלומם של הפעוטות. המבקר מצא כי משרד החינוך נדרש לבחון מחדש את אופן הפיקוח על יישום החוק, כדי לוודא שבכל המעונות מותקנות מצלמות וכי הן פועלות באופן תקין ומאפשרות תיעוד כנדרש במקרה של חשד לפגיעה בפעוטות.

( (צילום: יוסי זליגר, פלאש 90) )

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עוד מציין המבקר כי גם מערך הבקרה על בטיחות המעונות אינו מספק. לפי הדוח, יש צורך במנגנון מסודר למעקב אחר תיקון ליקויי בטיחות שהתגלו בביקורות, כדי לוודא שמפעילי המעונות מתקנים את הליקויים ולא מסתפקים ברישומם בלבד.

מבקר המדינה מסכם כי האחריות לשמירה על שלומם של הפעוטות מחייבת פיקוח אפקטיבי, אכיפה שוטפת ומידע מלא על כלל המסגרות הפועלות. לדבריו, כל עוד משרד החינוך אינו יודע היכן פועלים כל המעונות ואינו מוודא באופן עקבי את עמידתם בדרישות החוק, קיים קושי ממשי להבטיח את ביטחונם של הפעוטות השוהים בהם.