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משדרגים את ארוחת הערב: פשטידת תירס וגבינות ב-10 דקות עבודה

מחפשים רעיון לארוחת ערב קלה, טעימה ומשביעה? פשטידת התירס והגבינות הזו דורשת דקות ספורות של עבודה, יוצאת זהובה ועסיסית, ותהפוך במהירות למתכון קבוע אצלכם בבית

21:13
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פשטידת תירס (צילום: AI)

אם בא לכם משהו טעים, משביע וקל להכנה - פשטידת התירס הזו היא בדיוק מה שצריך. מתאימה לארוחת ערב, לשבת או לאירוח.

מצרכים:

  • 2 קופסאות תירס מסוננות
  • 3 ביצים
  • גביע קוטג' (250 גרם)
  • 1 גביע שמנת חמוצה
  • 150 גרם גבינה צהובה מגוררת
  • 1/2 כוס קמח
  • 1 כפית אבקת אפייה
  • מלח ופלפל לפי הטעם
  • מעט שמן לשימון התבנית

אופן ההכנה:

  1. מחממים תנור ל-180 מעלות.
  2. בקערה גדולה מערבבים את הביצים, הקוטג' והשמנת החמוצה.
  3. מוסיפים את התירס והגבינה הצהובה ומערבבים.
  4. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, מלח ופלפל ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה. מעבירים לתבנית משומנת ואופים כ-35-40 דקות, עד שהפשטידה מזהיבה ומתייצבת. מצננים מעט ומגישים.

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