משדרגים את ארוחת הערב: פשטידת תירס וגבינות ב-10 דקות עבודה

אם בא לכם משהו טעים, משביע וקל להכנה - פשטידת התירס הזו היא בדיוק מה שצריך. מתאימה לארוחת ערב, לשבת או לאירוח.
מצרכים:
- 2 קופסאות תירס מסוננות
- 3 ביצים
- גביע קוטג' (250 גרם)
- 1 גביע שמנת חמוצה
- 150 גרם גבינה צהובה מגוררת
- 1/2 כוס קמח
- 1 כפית אבקת אפייה
- מלח ופלפל לפי הטעם
- מעט שמן לשימון התבנית
אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל-180 מעלות.
- בקערה גדולה מערבבים את הביצים, הקוטג' והשמנת החמוצה.
- מוסיפים את התירס והגבינה הצהובה ומערבבים.
- מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, מלח ופלפל ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה. מעבירים לתבנית משומנת ואופים כ-35-40 דקות, עד שהפשטידה מזהיבה ומתייצבת. מצננים מעט ומגישים.