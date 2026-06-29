מסתירים סודות? וואטסאפ משיקה פ'יצר חדש שאתם חייבים להכיר

וואטסאפ משיקה אפשרות חדשה ליצירת ושמירת שמות משתמש (Usernames), כלי חדש שנועד לאפשר לאנשים ליצור קשר באפליקציה מבלי לחשוף את מספר הטלפון שלהם.

השקת התכונה החדשה תתבצע בהדרגה, כאשר בשלב הראשון אנשים יוכלו לבחור ולשמור לעצמם שם משתמש עוד לפני שהכלי יושק באופן רחב לכלל הציבור.

עבור רוב האנשים שם המשתמש יהיה משהו אישי שרק מי שהם בוחרים לשתף יכירו, ואילו עבור יוצרים ועסקים שמעוניינים לשמור על זהות אחידה בין הפלטפורמות השונות, תהיה אפשרות לשמור את שם המשתמש הקיים שלהם בפייסבוק או באינסטגרם באמצעות חיבור ישיר לחשבון Meta.

בנוסף לכך, ניתן יהיה להגדיר מפתח (Key) ייחודי לשכבת הגנה נוספת, כך שבמקרה שבו אדם ירצה ליצור קשר בפעם הראשונה באמצעות שם המשתמש הוא יצטרך להזין גם את המפתח, מה שמקנה שכבת בקרה נוספת מול אנשים שאינם מוכרים למשתמש.

את שמירת שם המשתמש ניתן לבצע ישירות מתוך וואטסאפ דרך תפריט הגדרות, משם לחשבון ואז לשם משתמש.