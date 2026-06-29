גאווה בינלאומית: מרגי הופיע באחת מתוכניות הבוקר הגדולות בארה"ב | צפו

מרגי ממשיך לסמן וי על יעדים בינלאומיים. הזמר הישראלי התארח היום (שני) בתוכנית הבוקר הפופולרית TODAY Show של רשת NBC, שם ביצע את הסינגל הבינלאומי החדש שלו, "Alien".

צפו בביצוע של מרגי לסינגל החדש - Alien

הביצוע של מרגי - צילום: TODAY SHOW הביצוע של מרגי | צילום: צילום: TODAY SHOW 10 10 0:00 / 3:45

ההופעה בתוכנית האמריקאית הנחשבת מהווה עוד צעד משמעותי בקריירה הבינלאומית של מרגי, שממשיך בשנים האחרונות לבסס את מעמדו מעבר לים ולשחרר מוזיקה באנגלית לקהל העולמי.

חשיפה בינלאומית משמעותית

הביצוע של מרגי ב-TODAY Show, הנחשבת לאחת מתוכניות הבוקר הנצפות בארצות הברית, העניק לו חשיפה משמעותית לקהל אמריקאי רחב ומהווה הישג נוסף בקריירה הבינלאומית שלו.

הלוק שהחזיר את המעריצים אחורה

מלבד הביצוע עצמו, לא מעט גולשים ברשת שמו לב דווקא לשינוי במראה של הזמר. מרגי הגיע עם גלאח חדש, שהזכיר לרבים את הלוק המזוהה שאימץ לפני כמה שנים. המראה החדש-ישן עורר לא מעט תגובות ברשת, כשמעריצים רבים התרגשו לראות את הקאמבק ללוק שכל כך מזוהה איתו.