בגלל מריבה בין בן גביר לש"ס: חוק הנוח'בות לא יעלה להצבעה

בן גביר ודרעי ( צילום: יונתן זינדל )

עימות חריף התגלע הערב (שני) בתוך שורות הקואליציה סביב החוק למניעת ביקורי צלב אדום אצל מחבלים בכלא. יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, תקף בחריפות את סיעת ש"ס בעקבות בקשתה לדחות את העלאת החוק בשבוע שעבר, וטען כי המפלגה מסכלת את קידומו המיידי.

בן גביר הבהיר כי בניגוד לעמדת ש"ס, לא ניתן יהיה להעלות את החוק להצבעה ביום רביעי הקרוב בשל התנגדות צפויה של האופוזיציה, וכי עיכוב נוסף מעבר להיום יהפוך את החוק ללא רלוונטי. השר האשים את ש"ס בפגיעה ישירה בביטחון המדינה ואמר: "לצערי, ש״ס בוחרת לפגוע בביטחון ישראל ולאפשר לארגון האנטישמי לבקר את מחבלי הנוח׳בה, ולהפיץ עלילת דם בסגנון כוח מאה על כל לוחמי הכליאה הגיבורים ועל מדינת ישראל. נראה שדיל דרעי-טיבי חוזר ובגדול. בושה וחרפה".

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מנגד, בסיעת ש"ס דחו מכל וכל את האשמותיו של בן גביר והבהירו כי המפלגה דווקא תומכת באופן מלא בחוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי הנוח'בה. בש"ס הסבירו כי הציעו לשר בן גביר להעלות את החוק להצבעה ביום רביעי, במטרה להבטיח את אישורו הרציף מיד לאחר העברתו של חוק יסוד לימוד תורה, בהתאם לסיכום מוקדם שהושג עם יו"ר הקואליציה.

במפלגה החרדית תקפו בחזרה את התעקשותו של יו"ר עוצמה יהודית להעלות את החוק להצבעה כבר היום, וטענו כי שיקוליו אינם ענייניים אלא תקשורתיים: "לצערנו, בן גביר מתעקש להעלות את החוק היום. נראה שהסיבוב הפוליטי חשוב לו יותר מהעברת החוק החשוב הזה"