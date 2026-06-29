סקר מנדטים: נתניהו מתחזק, בנט בבעיה קשה מול איזנקוט

סקר מנדטים חדש שמתפרסם הערב (שני) בחדשות 12, מציג עלייה קלה לראש הממשלה נתניהו וגדי איזנקוט, וירידה קלה לנפתלי בנט.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו, מקבלת 24 מנדטים, מנדט אחד יותר מהסקר הקודם, איזנקוט עם 22 מנדטים, גם הוא עם מנדט אחד יותר מהסקר הקודם.

ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, עם 17 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 10 מנדטים, ש"ס עם 9 מנדטים, גם ישראל ביתנו עם 9 מנדטים.

עוצמה יהודית עם 8 מנדטים, יהדות התורה עם 7 מנדטים, חד"ש תע"ל עם 5 מנדטים, רע"ם אף היא עם 5 מנדטים.

סמוטריץ' עם 4 מנדטים, גנץ, בלד הנדל לא עוברים את אחוז החסימה.

גוש הקואליציה עם 52 מנדטים, האופוזיציה עם 58 מנדטים והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים.