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חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים: נתניהו מתחזק, בנט בבעיה קשה מול איזנקוט

סקר מנדטים חדש של חדשות 12, מציג כי ראש הממשלה נתניהו וגדי איזנקוט, מתחזקים טיפה - מי שממשיך לרדת ומאבד מנדט, הוא ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט 

21:07
3 תגובות
איזנקוט ובנט (יונתן זינדל/פלאש90)

סקר מנדטים חדש שמתפרסם הערב (שני) בחדשות 12, מציג עלייה קלה לראש הממשלה נתניהו וגדי איזנקוט, וירידה קלה לנפתלי בנט.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו, מקבלת 24 מנדטים, מנדט אחד יותר מהסקר הקודם, איזנקוט עם 22 מנדטים, גם הוא עם מנדט אחד יותר מהסקר הקודם.

ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, עם 17 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 10 מנדטים, ש"ס עם 9 מנדטים, גם ישראל ביתנו עם 9 מנדטים.

עוצמה יהודית עם 8 מנדטים, יהדות התורה עם 7 מנדטים, חד"ש תע"ל עם 5 מנדטים, רע"ם אף היא עם 5 מנדטים.

סמוטריץ' עם 4 מנדטים, גנץ, בלד הנדל לא עוברים את אחוז החסימה.

גוש הקואליציה עם 52 מנדטים, האופוזיציה עם 58 מנדטים והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים.

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3 תגובות
3
דנה
לפני שעה

22 מנדטים לאיזנקוט זה אור בקצה המנהרה שמייצג את השפיות והאחדות שכולנו בנתניה כל כך צריכים עכשיו מול השחיתות והפילוג.
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