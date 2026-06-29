ראש השב"כ זיני נזף בשרים: "תכבדו את עצמכם"

ראש השב"כ דוד זיני, נזף בחריפות בשרי הממשלה בעיצומו של הקבינט, בעניין דרישת השרים לחקור את ערוץ 12 על "הדלפה".

על פי הדיווח של אמיר אטינגר בווינט, זיני אמר לשרים: "אין קצה חוט, יש 4,500 מעורבים וצריך אישור יועמ"שית לחקור עיתונאים. כל עוד אין קצה חוט אני לא יכול לבקש בקשה".

עוד אמר זיני לשרים: "אני מפקיד בכבודכם אבל תכבדו את עצמכם".