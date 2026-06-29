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חדשות פוליטי מדיני

ראש השב"כ זיני נזף בשרים: "תכבדו את עצמכם"

ראש השב"כ זיני נזף בשרי הממשלה, ברקע דרישתם בקבינט לפתוח בחקירה נגד חדשות 12 על 'הדלפה': "אני מקפיד בכבודכם, אבל תכבדו את עצמכם", אמר זיני

20:54
2 תגובות
דוד זיני (נועם רבקין/פלאש90)

ראש השב"כ דוד זיני, נזף בחריפות בשרי הממשלה בעיצומו של הקבינט, בעניין דרישת השרים לחקור את ערוץ 12 על "הדלפה".

על פי הדיווח של אמיר אטינגר בווינט, זיני אמר לשרים: "אין קצה חוט, יש 4,500 מעורבים וצריך אישור יועמ"שית לחקור עיתונאים. כל עוד אין קצה חוט אני לא יכול לבקש בקשה".

עוד אמר זיני לשרים: "אני מפקיד בכבודכם אבל תכבדו את עצמכם".

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2 תגובות
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שולמית המודאגת
לפני 9 דקות

פעם השרים כיבדו את מעמדם והיום אנו עדים לזלזול מוחלט בראשי מערכת הביטחון שמגנים עלינו. המריבות המיותרות האלה בקבינט מחלישות את המדינה ומפצלות את העם ברגעים הכי קשים. הגיע הזמן להחזיר את הממלכתיות!!!
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