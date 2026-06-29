נאטמה המנהרה באורך 16 ק"מ בה הוחזק סגן הדר גולדין ז״ל

הדר גולדין ואורון שאול ( הקמפיין "לא תשתוק" )

כוחות ההנדסה באוגדת עזה ובפיקוד הדרום השלימו בהצלחה את איטומו המוחלט של התוואי התת-קרקעי שבו הוחזק בשנים האחרונות סגן הדר גולדין ז״ל. המבצע ההנדסי המורכב נמשך לאורך שלושת החודשים האחרונים בהובלת כוחות פיקוד הדרום ולוחמי יחידת יהל״ם. במהלך העבודות, הזרימו הכוחות יותר מ-30,000 קוב בטון אל תוך התוואי, שאורכו עולה על 16 קילומטרים, ואיטמו אותו כליל.

אילוסטרציה תלת מימדית של התוואי התת-קרקעי: - צילום: דובר צה"ל אילוסטרציה תלת מימדית של התוואי התת-קרקעי: | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:04

סגן הדר גולדין ז״ל נפל בקרב ברצועת עזה ונחטף ב-1 באוגוסט 2014, במהלך מבצע ״צוק איתן״. הודות לפעילות המבצעית ולמאמץ המתמשך של כוחות צה״ל ברצועת עזה, הושב סגן הדר גולדין ז״ל לקבר ישראל במסגרת המתווה להשבת החטופים שנערך בנובמבר 2025. התוואי התת-קרקעי המדובר נחשף בדרום רפיח במהלך מבצע מיוחד של פיקוד הדרום, שבו לקחו חלק לוחמי יחידת יהל״ם ולוחמי שייטת 13, אשר איתרו את המיקום המדויק שבו הוחזק גולדין ז"ל לאורך השנים

תיעוד מאיטום התוואי התת-קרקעי בו הוחזק סגן הדר גולדין ז"ל - צילום: דובר צה'ל תיעוד מאיטום התוואי התת-קרקעי בו הוחזק סגן הדר גולדין ז"ל | צילום: צילום: דובר צה'ל 10 10 0:00 / 0:18

על פי הנתונים שחשף צה"ל, התוואי שנאטם היה רחב היקף וכלל כ-80 חדרי שהייה. המקום שימש כמרכז פיקוד ושליטה אסטרטגי של ארגון הטרור חמאס, ושימש באופן פעיל את מח״ט רפיח בזרוע הצבאית של הארגון לקידום ותכנון של מתווי טרור.

התוואי התת-קרקעי היה ממוקם בסמוך לציר פילדלפי ונבנה בכוונה תחילה מתחת לתוואי אזרחי מיושב. המנהרה עברה מתחת לשכונת מגורים, מסגדים, גני ילדים, מרפאות, בית ספר וכן מתחת למרפאה של סוכנות אונר״א.