יפן מובילה 1-0 על ברזיל בקרב על כרטיס לשמינית הגמר

נבחרות ברזיל ויפן נאבקות בשעה זו על כר הדשא ב-NRG סטדיום ביוסטון, במשחק של להיות או לחדול במסגרת שלב 32 האחרונות של מונדיאל 2026. המפגש הגורלי, שמתנהל כעת בעיצומו, יקבע מי מהשתיים תמשיך אל שמינית הגמר ומי תארוז את המזוודות ותמריא הביתה. השתיים שומרות על מערך כוחות שקול והתוצאה כרגע היא 0:1.

הסלסאו הגיעו להתמודדות כשהם עדיין חסרים את ראפיניה הפצוע, פער שאיפשר לריאן הצעיר לתפוס שוב את המקום בכנף. מעבר לכך, המאמן קרלו אנצ'לוטי בחר שלא לבצע שינויים בהרכב הפותח; הוא ממשיך לסמוך על השלד שגיבש, אשר הציג יכולת גבוהה בשלב הבתים עם שני ניצחונות חלקים של 0:3 על נבחרות האיטי וסקוטלנד.

מהעבר השני, היפנים עלו למגרש כאנדרדוג על הנייר אך עם ביטחון רב, ומנסים לשחזר את התוצאה מהמפגש האחרון בין השתיים – ניצחון 2:3 באוקטובר 2025, שהיה גם ניצחון הבכורה ההיסטורי של הסמוראים הכחולים על ברזיל ב-14 מפגשים. הנבחרת היפנית מנסה להשיג את הכרטיס לשלב הבא למרות חסרונו המשמעותי של טאקה קובו, שנעדר מהסגל עקב פציעה.

בדקה ה-29,יפן הצליחה לעלות ליתרון קריטי של 1-0. קאישו סאנו (Kaishū Sano) הוא ששיכן את הכדור ברשת, והעניק לנבחרת "הסמוראים הכחולים" יתרון מפתיע ומחייב שהכניס את המשחק לתקופה של לחץ עצום עבור נבחרת ברזיל.