אמו של ענר שפירא הי"ד בדרך לפוליטיקה

שירה שפירא, אשת חינוך ואמו של גיבור ישראל ענר שפירא ז”ל, שתועד זורק את הרימונים ממגונית המוות ברעים ב-7.10. התפטרה אמש מתפקידה כסמנכ”לית במשרד המורשת, האחראית על תחום המורשת בחבל התקומה, כך דיווח הערב (שני) מיכאל שמש בחדשות 13.
על פי הדיווח, ההתפטרות מגיעה בסמוך למועד האחרון הקבוע בחוק, המחייב עובדי מדינה להתפטר מתפקידם כדי להתמודד בבחירות לכנסת.
עוד דווח כי שפירא קיבלה לאחרונה מספר פניות מגורמים פוליטיים. לפי הערכה זהירה ביותר, שפירא תיכנס בסוף למפלגת איזנקוט. אבל היא מקיימת עדיין שיחות עם גורמים פוליטיים נוספים וצפויה להודיע על החלטה סופית בקרוב.
פעם ידענו שהממשלה תעשה הכל כדי להחזיר את הבנים הביתה בשלום, והיום הם שולחים את הילדים שלנו לקרב ומספרים סיפורי סרק על ניצחון מוחלט. שירה שפירא היא קול השפיות, מול שלטון שמרוויח פוליטית מהדם של בנינו.