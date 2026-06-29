אמו של ענר שפירא הי"ד בדרך לפוליטיקה

ענר שפירא ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

שירה שפירא, אשת חינוך ואמו של גיבור ישראל ענר שפירא ז”ל, שתועד זורק את הרימונים ממגונית המוות ברעים ב-7.10. התפטרה אמש מתפקידה כסמנכ”לית במשרד המורשת, האחראית על תחום המורשת בחבל התקומה, כך דיווח הערב (שני) מיכאל שמש בחדשות 13.

על פי הדיווח, ההתפטרות מגיעה בסמוך למועד האחרון הקבוע בחוק, המחייב עובדי מדינה להתפטר מתפקידם כדי להתמודד בבחירות לכנסת. עוד דווח כי שפירא קיבלה לאחרונה מספר פניות מגורמים פוליטיים. לפי הערכה זהירה ביותר, שפירא תיכנס בסוף למפלגת איזנקוט. אבל היא מקיימת עדיין שיחות עם גורמים פוליטיים נוספים וצפויה להודיע על החלטה סופית בקרוב.