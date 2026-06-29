סמוטריץ’ בשדרות: ערוכים להקמת 3 יישובים בעזה

בתום פגישה שקיימו הערב (שני) השר בצלאל סמוטריץ’ וראש עיריית שדרות אלון דוידי, הודיע סמוטריץ’ כי מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, הפועלת בראשותו, השלימה את עבודת המטה להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית של רצועת עזה, וכי ניתן להתחיל בביצוע מיד עם קבלת האישור המדיני.

השר סמוטריץ’ הצהיר בפגישה: “מנהלת ההתיישבות בראשותי במשרד הביטחון השלימה את עבודת המטה, ואנחנו ערוכים להקים שלושה יישובים באופן מיידי ברגע שנקבל את האור הירוק מראש הממשלה. אני קורא לראש הממשלה – תן את האישור, בוא נשלים את המשימה ונחזיר ביטחון אמיתי לתושבי הדרום.”

עוד הוסיף השר בדבריו כי צה”ל מחזיק כיום בכמעט 70% משטח רצועת עזה, וכי לשיטתו צריך להשלים את כיבוש יתר השטח, להכריע את חמאס ולהקים רצועת יישובים יהודיים שתשמש חגורת ביטחון לשדרות וליישובי העוטף.

סמוטריץ' הדגיש את עמדתו ואמר כי “איפה שאין התיישבות אין ביטחון” וכי “אנחנו לא חוזרים למציאות שלפני 7 באוקטובר”, תוך שהוא מודה לראש עיריית שדרות אלון דוידי על הנהגתו בתקופת המלחמה ועל מאבקו המתמשך למען ביטחון תושבי העיר והעוטף.

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, הודה מצידו לשר האוצר על פועלו ואמר: “שר האוצר, תודה על כל מה שעשית למען העוטף. גם אני הייתי מאלה שהתקשרו אליך ואמרו: ‘בצלאל, תילחם’, כדי שלא נפסיק את הלחימה עד שנרחיק את האיום משדרות ומהעוטף. זה המינימום שנדרש כדי שתושבי האזור יוכלו לחיות בביטחון.”