לוחם מילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון

אירוע ביטחוני בגזרה הצפונית: דובר צה"ל הודיע כי לוחם במילואים נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום (שני), במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה על מצבו.

על פי הפרטים שנמסרו, האירוע התרחש בסביבות השעה 13:30, בעת שכוח של עוצבת הקומנדו פעל במרחב כפר ארנון שבדרום לבנון. במהלך הפעילות אירע פיצוץ, שבעקבותיו נפצע לוחם המילואים באורח קשה.

בצה"ל ציינו כי בשלב זה טרם נקבע מה היה מקור הפיצוץ, והאירוע נמצא בתחקיר. במסגרת הבדיקה נבחנות כלל האפשרויות והנסיבות שהובילו לפיצוץ, במטרה לקבוע את השתלשלות האירועים.