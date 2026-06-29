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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו בתגובה לדרמה במשפטו: "לא יהיה כלום, כי אין כלום"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום להמלצת השופטים במשפטו, לבטל את סעיף השוחד בתיק 4000, ואמר: "לא יהיה כלום, כי אין כלום"

19:52
2 תגובות
ראש הממשלה בנימין נתניהו (יונתן זינדל / פלאש 90)

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס היום (שני) להמלצת השופטים במשפטו, לפיה יש לוותר על סעיף השוחד בתיק 4,000.

בדבריו כתב נתניהו: "כמו שאמרתי מהיום הראשון: לא יהיה כלום, כי אין כלום".

כאמור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבו והציעו היום לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים היום - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".

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2 תגובות
2
פנינה
לפני 25 דקות

בנימין נתניהו, כמי שגדלה על ערכי הליכוד האמיתיים של יושרה, המילים שלך כבר לא עובדות עליי. אתה חוגג סיסמאות משפטיות בזמן שביטחון המדינה והערכים הלאומיים שלנו נרמסים.
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