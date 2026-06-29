"תודה לכל מי שכתב ודאג": אביחי אדרעי מגיב לשמועות ברשתות

דובר צה"ל בערבית, סא"ל אביחי אדרעי, הדף היום בקולו ובסגנונו הייחודי גל שמועות נרחב שהופץ ביממה האחרונה ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת בעולם הערבי, לפיהם הוא אינו בין החיים.

במסר ישיר, חריף ומתריס שיועד לאותם גורמים שהפיצו את הדיווחים הכוזבים, הבהיר אדרעי כי הוא חי, קיים וממשיך בפעילותו כסדרה.

וכך כתב אדרעי בתגובה לשמועות: "לכל השונאים ופושטי הרגל, הנה אני חי וקיים. נושם את ניחוח הניצחונות מהמולדת הקדושה ביותר, מולדת האבות ושושלת דוד, ארץ ישראל. והנה אני נשאר קוץ בעיני האויבים, ותודה לכל מי שכתב ודאג. דרישת שלום".