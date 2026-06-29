בג"ץ הנחית מכה נוספת על מבקר המדינה

בג"ץ קיבל היום (שני) את שתי העתירות נגד חלק מהדוחות של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בנוגע לאירועי ה-7 באוקטובר.

בפסק הדין, שניתן פה אחד, על ידי השופטים דפנה ברק ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין נטען כי מבקר המדינה פעל בחוסר סמכות בחלק מהדו"חות שכתב על טבח שמחת תורה.

פסק הדין עוסק בשמונה הליכי ביקורת, ולפי הכרעת השופטים, בארבעה מהם - חרג המבקר מסמכותו. בעתירה נוספת שהוגשה הועלו טענות ביחס לארבעה הליכי ביקורת אחרים, ולפיהם אופן ההכנה של טיוטת הדוחות פגעה בזכות הטיעון של מי שעשויים להיות מושפעים ממסקנות הביקורת - כך שהיה מקום לשמוע אותם לפני גיבוש הטיוטה.