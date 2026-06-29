הנה זה בא: זה היום בו החום יישבר. תחזית מזג אוויר

( אילוסטרציה )

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים: מגמת התקררות קלה והקלה בעומסי החום צפויה ללוות אותנו לאורך הימים הקרובים. השירות המטאורולוגי מפרסם את תחזית מזג האוויר המלאה להמשך השבוע, המצביעה על יום שלישי מעט חם מהרגיל, שיתאזן בהמשך והטמפרטורות יחזרו לערכים הממוצעים של עונת הקיץ.

התחזית המלאה לימים הקרובים יום שלישי (30.06): מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ יורגש מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. יום רביעי (01.07): חודש יולי נפתח עם מגמת שינוי. מזג האוויר יוסיף להיות מעונן חלקית עד בהיר, אך הטמפרטורות ירדו במקצת ויחזרו להיות סביב הממוצע הרגיל לעונה.

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יום חמישי (02.07): מגמת היציבות נמשכת. יהיה מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות ועומסי החום יהיו רגילים לחלוטין לעונה בכל רחבי הארץ.

יום שישי (03.07): לקראת סוף השבוע תורגש הקלה נוספת. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותירשם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אשר תורגש בעיקר באזורי ההרים.

יום שבת (04.07): סוף השבוע ימשיך את המגמה ללא שינוי ניכר במזג האוויר, עם עומסי חום רגילים ומזג אוויר נוח יחסית לעונה.