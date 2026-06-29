ציון אמיר בפנייה ישירה להרצוג: "צריך לשים לזה סוף"

עו"ד ציון אמיר התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל', והתייחס להמלצה החוזרת של השופטים במשפט נתניהו, להסיר את סעיף השוחד בתיק 4,000.

בדבריו הוא כתב: "לו הייתי במקומו של נשיא המדינה, הייתי מזמן את צוות מחלקת החנינות, את היועמ"שית ואת כל הגורמים הרלוונטיים, ואומר להם: 'רבותיי, אני לא מתכוון לתת לדבר הזה להימשך עוד'.

ברגע שליבת התיק קרסה, לאחר כל כך הרבה שנים ונזקים אדירים לחברה הישראלית בכל היבט אפשרי, זה הזמן להפוך את יתר הסוגיות לזוטי דברים. היום מתברר שהמדינה נגררה מאז 2016 למסע שפגע בה קשות, הוביל לחמש מערכות בחירות וגרם לנזק של מיליארדי שקלים.

צריך לשים לזה סוף. החברה הישראלית זכאית לחנינה מהסיפור הזה. בעיניי, נשיא המדינה קיבל היום איתות ברור ורוח גבית לפעול".

כאמור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבו והציעו היום לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים היום - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".