שר הביטחון במתקפה חריפה נגד הכתב הצבאי

ישראל כ"ץ ( צילום: דובר צה"ל )

לשכת שר הביטחון יצאה היום (שני) במתקפה חריפה ויוצאת דופן נגד הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, תוך שהיא מאשימה אותו בהתנהלות פסולה, עבירות צנזורה ופגיעה בקולגות שלו לתחנה הצבאית.

בהודעה הרשמית שהוציאה הלשכה נכתב כי קדוש לא הוזמן לתדרוך הנוכחי בעקבות התנהלותו. "הכתב דורון קדוש, שלא הוזמן לתדרוך הכתבים הנוכחי בשל התנהגות פסולה ובשל עבירות צנזורה מהתדרוך הקודם, פרסם דברים שגויים – ואף ציטט את שר הביטחון – על אף שכאמור לא היה נוכח בתדרוך", האשימו בלשכת השר. עוד הוסיפו בלשכה האשמה קשה על פגיעה חברתית ומקצועית: "בנוסף, הכתב הפר את האמברגו שנקבע ובהתנהלותו פגע בחבריו לתא ואף בחברו לתחנת גלי צה"ל, הפרשן הצבאי, שנכח בתדרוך". חשיפת התמלול המקורי: "נתניהו נאבק בגבורה בלחץ האמריקאי" כדי להוכיח את טענותיה ולתקן את הציטוטים השגויים, לדבריה, שהופצו בתקשורת, בחרה לשכת שר הביטחון לצעוד בצעד חריג ולשחרר לפרסום את התמלול המקורי והמלא של דברי השר מתוך המפגש הסגור. הדברים חושפים את מאחורי הקלעים של ניהול המערכה מול לבנון והלחצים הכבדים שהפעיל הממשל האמריקאי. "ראש הממשלה נאבק בגבורה, אני הייתי עד לארבע שיחות טלפוניות בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית", תיאר שר הביטחון בתדרוך. "הנשיא ניסה ללחוץ לקשור בין איראן ללבנון, וראש הממשלה עמד בגבורה, אני אומר לכם. איראן לחצה כל הזמן על ארצות הברית ללחוץ את ישראל על מנת להפסיק את זה. אנחנו באותו זמן תקפנו בכל לבנון. באותו זמן היו 1.3 מיליון מפונים בלבנון – 700,000 מהדאחייה ו-600,000 בדרום, שהגיעו לא רק עד הליטאני אלא גם עד נהר הא-זהרני וצור".

עוד באותו נושא ירון אברהם מופתע: "אני לא מזהה שום ביקורת על נתניהו" חדשות סרוגים

"רצינו לעקור את שיני הנחש ולהכריע את חיזבאללה"

השר פירט על האסטרטגיה המקורית שבה דגל: "זה המצב שרצינו כמנוף החזק ביותר לשינוי המצב בלבנון, וזו הייתה מטרה לעקר את שיני הנחש, את הארס לשיני הנחש, ולהכריע את החיזבאללה בלבנון. זו הייתה המטרה שאני דגלתי בה וחשבתי שהפעם היא ריאלית, עקב מה שעשינו באיראן, עקב הנחישות והיכולות שלנו".

לדבריו, התוכניות המקוריות היו אגרסיביות בהרבה: "זה לא היה נגמר בדרום לבנון או בדאחייה. אנחנו היינו מפנים כפרים בבקעת הלבנון לפינוי אווירי, ותוקפים את חיזבאללה בכל מקום בצורה הכי קשה שיש כדי להביא ביטחון לתושבי הצפון. אמרתי לצה"ל, צה"ל הכין תוכניות והיינו ערוכים לזה. חיזבאללה הבין את זה ובפניקה לחץ על איראן לקשור בין הזירות. לא ראיתי עוד ארגון טרור שמתחנן ככה להפסקת אש. בדרך כלל הם אומרים 'ירינו אחרונים', כמו בעזה. פשוט האיראנים והחיזבאללה הבינו את המצב".

הכניעה לאילוץ האמריקאי והמעבר לתוכנית B

אולם, השר חשף כיצד השתנתה התמונה בשיחה החמישית בין המנהיגים, שבה הוא עצמו לא נכח: "בשיחה החמישית לא הייתי נוכח. הנשיא האמריקאי עמד על זה בכל תוקף, והוא חיבר בין הזירות. גם אז בעצם ראש הממשלה אמר 'אוקיי, לא נפיל בניינים בביירות, אבל נוכל עוד לתקוף כירורגית', וחיסלנו את מפקד כוח רדואן אחרי זה. אני מצטער על החיבור הזה בין הזירות, אבל זה היה אינטרס אמריקאי מובהק, שהממשל מאוד רצה לקדם כאפשרות למשא ומתן עם איראן, והוא ראה בפעילות שלנו גורם מפריע. כשאתה הולך לשותפות, יש לזה יתרונות ויש גם אילוצים מסוימים".

בעקבות הלחץ הצרפתי והאמריקאי, עברה ישראל לתוכנית חלופית: "אז עברנו לתוכנית B, שהייתה בעצם העמקת הקו הצהוב ושאר הדברים. כתוצאה מהמצב הזה, בדאחייה חזרו התושבים, וגם לחלק מאזור דרום לבנון שלא בתוך הקו הצהוב, וגם חיזבאללה עיבה את נוכחותו מחדש מדרום לליטאני. ואז קיימנו דיונים האם להרחיב את התמרון, באותה סיטואציה שאני מתאר לכם על החרמון ועל התמרון הראשון".