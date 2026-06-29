הנקודה האדומה מציגה: השחקנים החדשים בפוליטיקה 

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

לפעמים המשחק הפוליטי הופך למשחק אמיתי.

הנה, חגי לובר, איש ערכים וחזון, החליט להקים את מפלגת "ממשלת אחדות".

למה? כי הוא חושב שבכנסת הוא יקבל מחיאות כפיים כמו בתיאטרון.

פעם אסור היה למחוא כפיים בכנסת(תשאלו את רובי ריבלין), אבל מאז שביבי נבחר- מותר.

בכלל, מה אנחנו צריכים עוד מפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה?

וכזאת שיש בשם שלה אחדות וממשלה יחד? הצחקתם אותי, והאמת שביאסתם אותי.

אבל אל תדאגו, חגי לא לבד.

גם גל רובין שזכתה ב-"אח הגדול", שוקלת להקים מפלגת נשים ולהסתער על הכנסת. אולי היא תקים את הקואליציה הבאה עם ראש העיר בית שמש לשעבר עליזה בלוך.

ויש עוד כמה ששוקלים קריירה פוליטית חדשה ישנה ואלה שמות:

איילת "כבר לא חברה של בנט" שקד,

יוסי "חתיך וראש מוסד לשעבר" כהן,

חני "הפרזנטורית של ערוץ 14” נחמיאס,

וזו רק רשימה חלקית של מפלגה שתיפול עוד לפני שתקום.

מה השלב הבא?

יעקב אילון מקים את מפלגת "16 ארוץ לכנסת?”

עופר וינטר מקים את תנועת “חרדים לתורתם"?

לדעתי הם בכלל לא רוצים להקים אף אחד. רק רוצים תשומת לב ומושב דתי בכנסת.

איך השחקן הרצל אמר פעם? אם תרצו- אין זו מפלגה!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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