הדיווחים הדרמטיים מתוך אולם בית המשפט המחוזי בירושלים, לפיהם השופטים המנהלים את משפט ראש הממשלה הציעו לצדדים למחוק את סעיף השוחד המרכזי בתיק 4000 (פרשת בזק-וואלה), מעוררים סערת ענק במערכת הפוליטית והתקשורתית. הפרשן הפוליטי ואיש התקשורת יעקב ברדוגו פתח הערב (שני) את תוכנית הרדיו שלו ב'גלי ישראל' מונולוג חריף ונוקב, שבו תקף בחריפות את ראשי המערכת שהובילו את הגשת כתב האישום.

"השופטים מציעים היום למחוק את סעיף השוחד מתיק 4000, וזה אירוע לא פחות ממטלטל", פתח ברדוגו את דבריו והזכיר את המחיר הציבורי הכבד ששילמה המדינה כולה לאורך השנים האחרונות בשל ניהול ההליך הציבורי. "עברנו תשע שנים ארוכות של חקירות, של עינוי דין, חמש מערכות בחירות סוערות, 98 דיונים ממושכים בבית המשפט, ובעיקר – קרע עמוק ומדמם בתוך החברה הישראלית". "השופטים מאמצים את גרסת פילבר ונתניהו" לדבריו של ברדוגו, ההתפתחות הנוכחית בבית המשפט מהווה קריסה מוחלטת של התזה המרכזית שאותה ניסתה התביעה להוכיח לאורך כל שנות המשפט הפלילי. "והנה היום מגיעים השופטים עצמם, ומאמצים הלכה למעשה את גרסתם של שלמה פילבר ושל בנימין נתניהו, ולא את הגרסה של הפרקליטות", קבע ברדוגו.

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"הגיע הזמן שהחבורה הזו תיתן את הדין"

בהמשך דבריו הפנה הפרשן קריאה ישירה לציבור ודרש לפתוח בחשבון נפש ובחקירה נגד מי שעמדו בראשות מערכת המשפט והפרקליטות באותם ימים וקיבלו את ההחלטות הגורליות.

"צריך להדהד כעת בכל בית ובכל משפחה בישראל את השאלה הנוקבת הבאה: מי ייתן סוף סוף את הדין על מה שקרה למדינה הזו?", תהה ברדוגו. "מי ייתן את הדין על קריעת החברה הישראלית לגזרים? על מי שהובילו את ההליך הפסול הזה באופן אישי כמו פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, והתובעות ליאת בן ארי ויהודית תירוש? הגיע הזמן שהחבורה הזו כולה תיתן על כך את הדין באופן מלא".