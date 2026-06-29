דרעי במתקפה חריפה נגד מיארה: "היועמ"שית אנרכיסטית"

יו"ר ש"ס אריה דרעי, התייחס היום (שני) להמלצת השופטים במשפט נתניהו, לבטל את סעיף השוחד בתיק 4,000.

בהודעתו הוא תקף את היועמ"שית, גלי בהרב מיארה: "היועמ"שית האנרכיסטית ממשיכה לרסק את אמון הציבור במערכת המשפט. גם לאחר שהשופטים שבו ודרשו למחוק את סעיף השוחד בתיקי נתניהו בעקבות החקירה הנגדית, היא מתבצרת בהמשך הרדיפה פוליטית".

‏עוד הוא הוסיף: "בכל מדינה מתוקנת היא היתה מודחת לאלתר, אבל כשהיועמ״שית משמשת כיו״ר האופוזיציה בפועל – הכול מותר".

כזכור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבו והציעו היום לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים היום - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".