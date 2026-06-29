כ"ץ: יכול להיות שמחר אנחנו במלחמה עם איראן

על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה וההיערכות להסלמה אפשרית באזור, שר הביטחון ישראל כ"ץ סיפק הצהרה דרמטית ומפורשת בנוגע לאפשרות של עימות ישיר ורחב היקף. בדבריו שרטט שר הביטחון את קווי המדיניות הנוקשים של ישראל מול טהרן והזהיר באופן ישיר: "יכול להיות שמחר אנחנו במלחמה עם איראן".

כ"ץ הבהיר את עמדתה הנחרצת של מערכת הביטחון ושל ממשלת ישראל, ושלח מסר תקיף לפיו כל פעולה איראנית תיענה במכה קשה ובלתי מתפשרת בשטחה.

שר הביטחון תיקף את המדיניות והדגיש כי אם איראן תירה על ישראל טילים, ישראל תגיב בתקיפה עוצמתית באיראן. הוא הבהיר כי ישראל לא תקבל שום משוואה שלפיה מבוצע ירי לעבר אזרחיה, וציין כי העמדה החד-משמעית הזו כבר הובהרה באופן רשמי גם לממשל האמריקני.

לדברי שר הביטחון, צבא הגנה לישראל מוכן לחלוטין לכל תרחיש של עימות ישיר, והכוחות נמצאים בדריכות ובמוכנות שיא מבצעית. כ"ץ ציין כי צה"ל דרוך, "רק מחכה לזה" וכי כבר קיימות מטרות מוגדרות ומוכנות לפעולה בשטח איראן.

לצד המוכנות הצבאית הגבוהה, התייחס שר הביטחון גם למורכבות המדינית מול הבית הלבן. הוא ציין כי ישראל מנווטת את צעדיה ברגישות ומתוך התחשבות כמה שיותר רחבה במהלכים המדיניים באזור, שכן בירושלים לא מעוניינים להפריע לנשיא טראמפ במהלך שהוא מוביל. עם זאת, הוא חתם בהבהרה נחרצת לפיה השיקול הביטחוני העליון והגנת המדינה קודמים לכל אילוץ פוליטי או בינלאומי, וכי בהגנה עצמית אין מקום לפשרות – לא בגזרת לבנון ולא מול איראן.