הדרמה במשפט נתניהו: בכיר בפרקליטות מטיל פצצה 

גורם בכיר בפרקליטות התייחס היום (שני) להמלצת השופטים במשפט נתניהו, למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000 (וואלה-בזק), ואמר כי "ההמלצה מחייבת חישוב מסלול מחדש. היא אומנם הייתה גם בעבר, אבל יש לה משמעות אחרת אחרי עדות נתניהו", כך דווח היום בכאן רשת ב'.

כאמור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבו והציעו היום לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים היום - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".