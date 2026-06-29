סערה באולפן: "אתה קורא לנתניהו מושחת, פחדן ורופס"

סערה באולפני רדיו 103fm. המגיש אראל סג"ל תקף בחריפות את אייל ברקוביץ', לאחר שהאחרון באל אילו בטענות על הביקורת נגד גדי איזנקוט.

סג"ל אמר: "תקפת אותי על הביקורת עליו - אתה קורא לנתניהו בשמות גרועים יותר, מושחת, פחדן ורופס. איזנקוט הוא ליצן, ליצן חוד".

ברקוביץ' השיב לו: "להגיד על איזנקוט ליצן זו לא ביקורת. נתניהו הוא נאשם - כל עוד אין לאיזנקוט כתב אישום כמו הנוכל - הוא בן אדם ישר".

נזכיר כי לפני כחודשיים, התייחס ברקוביץ' למלחמה באיראן ואמר: "בוא נעשה סיכום ביניים של מה שהיה לנו פה בחודש וחצי האחרון ובוא נראה האם השופרות מרוצים מכל מה שהיה" אמר ברקוביץ', שהמשיך והפתיע.

"אני רוצה להגיד לך, ההישג באיראן מעולה. אני לא מתהפך כמו סטייק כמו הרבה פוליטיקאים, אני הייתי בעד תקיפה באיראן וכל הזמן תקפתי את ביבי על זה שהוא לא תקף באיראן. אז אני ממשיך ואומר – תודה. מעולה. פירקת להם את חיל האוויר וחיל הים, חיסלת להם את כל ההנהגה, באמת, כפיים".