 דוברו של לפיד נגד גנץ: "טופז ואוריך כותבים לו את דף המסרים"

שעות ספורות לאחר שמפלגת כחול לבן תקפה בחריפות את יו"ר יש עתיד וחבר מפלגת "ביחד", יאיר לפיד, והאשימה אותו ב"עשיית חישובים פוליטיים וספירת מנדטים ב-7 באוקטובר", מגיע שלב התגובה החוזרת מסביבתו של לפיד – ולא חוסך במילים.

ניב דימור, דוברו של לפיד, פרסם ציוץ תגובה חריף ונוקב ברשת X , שבו הוא תוקף חזיתית את בני גנץ ומאשים אותו ביישור קו מוחלט עם לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

דימור כתב בחשבונו הרשמי:

"העובדה שבני גנץ מצטט את דף המסרים של הליכוד, מוכיחה בדיוק את הטענה שפניו להקמת מפלגת לוויין".

בהמשך דבריו, עקץ דוברו של לפיד את יו"ר כחול לבן תוך שהוא מזכיר את יועצי התקשורת והאסטרטגיה הקרובים ביותר של נתניהו, טופז לוק ויונתן אוריך, ותהה האם אין זה פשוט יותר למזג כוחות באופן רשמי:

"מבין שטופז ואוריך כותבים לו כבר את דף המסרים, לא עדיף פשוט להתאחד עם הליכוד עכשיו?".