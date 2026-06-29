עופר וינטר בתגובה ראשונה לסערה הפוליטית 

תא"ל (מיל') עופר וינטר פרסם סרטון מיוחד שבו הציג משנה סדורה והתקפית בכל הנוגע לחובת השירות במדינת ישראל, למעמדו של הציבור החרדי, ולאפליה המובנית, לדבריו, נגד אלו הנושאים בנטל.

"אני טוען שאנחנו נמצאים בעיוות מוחלט בכל הנוגע ליחס כלפי המשרתים", פתח וינטר את דבריו, והצביע על מה שהוא מגדיר ככשל מוסרי עמוק בשיח הנוכחי. "משתמשים היום הרבה במונח 'העדפה מתקנת' בהקשרים שונים, אבל מי שבאמת צריך לקבל כאן במדינה העדפה מתקנת זה מי שמשרת אותה – מי שהולך לצבא או פונה למסלול של שירות לאומי".

"איך התבלבלנו ככה? מי שלא שירת, לא יהיה בשירות הציבורי"

וינטר מציע לקשור באופן ישיר בין מילוי החובות האזרחיות לבין קבלת זכויות ומשרות שלטוניות, תוך שהוא מותח ביקורת על המצב הקיים במשרדי הממשלה ובמערכות הציבוריות.

"יש פה כיום אנשים שהם הראשונים לקבל זכויות, אבל האחרונים למלא חובות. המצב צריך להיות הפוך לחלוטין. איך התבלבלנו ככה בדרך?", תהה תא"ל (מיל') וינטר. "העמדה שלי היא ברורה: מי שלא שירת שירות לאומי או שירות צבאי, פשוט לא יכול לשרת בשירות הציבורי של מדינת ישראל. רק למי שמשרת ועושה למען הכלל מגיע לקבל יותר מהמדינה".

מתקפה חריפה על הפוליטיקאים החרדים

בהמשך דבריו, התייחס וינטר באריכות וברגישות לסוגיית גיוס החרדים ומעמדם של לומדי התורה בישיבות. וינטר הדגיש את החיבור העמוק שלו לעולם הרוח: "אני מאמין בלב שלם שתורת ישראל היא יסוד ברור, קיומי ומרכזי בעם היהודי. לומדי התורה שממיתים את עצמם באהלה של תורה בקנאות היו כאן עוד הרבה לפני שקמה מדינת ישראל".

עם זאת, וינטר יצא חוצץ נגד התופעה שבה הגדרה זו משמשת ככסות לציבור שלם שאינו לומד בפועל, וסימן אשמים ברורים במצב: "לא כל מי שלובש בגדי שחור-לבן הוא באמת לומד תורה. להגיד את זה, זה פשוט שקר", האשים וינטר נחרצות. "אני אומר את זה בצורה ישירה לפוליטיקאים החרדים, ליצחק גולדקנופף ומשה גפני: בהתנהלות שלכם, אתם פוגעים בראש ובראשונה בציבור האמיתי של לומדי התורה".

את משנתו חתם וינטר בהצעה למתווה שיכיר בלימוד התורה האמיתי כמשימה לאומית, אך תחת קריטריונים נוקשים ומחייבים. "אין לי התנגדות שיהיו לומדי תורה, ואני חושב שהם צריכים להיות שווי ערך למשרתים, לפחות במסגרת של שירות לאומי. אבל זה צריך לחול רק על מי שאנחנו כמדינה מחליטים וקובעים שזהו תפקידו, והוא אכן יושב ולומד מבוקר עד לילה באופן מלא. זו דעתי והגיעה השעה ליישם אותה".