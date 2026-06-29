אביו של מתן צנגאוקר בתביעת ענק

ירון צנגאוקר, אביו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיש תביעת ענק על סך 500,000 שקלים נגד משרד הביטחון. על פי הדיווח באתרnews1 בתביעה, שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, מאשים צנגאוקר את המשרד בהפרת פרטיות חמורה, פגיעה קשה בכבודו ובשמו הטוב, וגרימת עוגמת נפש עמוקה, ודורש מהמשרד לתת דין וחשבון על אופן ניהול מתחם קליטת משפחות החטופים.
לדברי צנגאוקר, עם השבת בנו מתן מהשבי, הוא הוזמן למתחם ייעודי באזור רעים הנמצא תחת אחריותו ושליטתו מלאה של משרד הביטחון, במטרה לקבל תמיכה וליווי ברגעים המורכבים. לטענתו, הגורמים הרשמיים במשרד הביטחון ידעו מראש על צפי לאירועים חריגים ולרגישות גבוהה במפגש בינו לבין גרושתו, עינב צנגאוקר, אך למרות זאת אפשרו לה להשמיע בפני הנוכחים הרבים במקום דברים פוגעניים ומשפילים ביותר שחשפו ברבים את פרטיותו האישית.
מניעת המפגש וההסגר במשרד
בכתב התביעה מתאר התובע מסכת התנהלות קשה, במסגרתה העבירו אותו נציגי משרד הביטחון ממתחם קליטה אחד למשנהו, ובסופו של דבר מנעו ממנו לחלוטין לפגוש את בנו שרק חזר, וקרועים לאחר המתנה מורטת עצבים של כ-3 שעות בתוך משרד מסוגר.
צנגאוקר טוען כי ראש אכ"א הבטיח לו באופן אישי כי אם יסכים לפנות את המתחם המרכזי כדי למנוע חיכוך פומבי עם גרושתו, הצבא ידאג להביא את הבן מתן ישירות אליו.
בפועל, צנגאוקר מתאר את אותן שעות בצורה קשה וטוען כי שהה מסוגר במקום "כמו חיה בהסגר". בסיומה של ההמתנה הארוכה, נמסר לו על ידי הגורמים בשטח כי בנו מעדיף שלא לפגוש אותו באותו שלב – עניין שאותו הגדיר האב כתמוה ותמוה ביותר. לטענתו, שרשרת ההתנהלות הזו הובילה להשפלתו העמוקה בפני הסובבים ולכישלון ואובדן של הזדמנות משפחתית חד-פעמית והיסטורית.
עמדת משרד הביטחון: "פעלנו ברגישות ובמידתיות"
מנגד, במענה למכתב התראה מוקדם שנשלח מטעם בא-כוחו של התובע, עו"ד מרי אביב, דחו במשרד הביטחון את כלל הטענות שהועלו נגדם בצורה גורפת.
בתשובת המשרד הובהר כי כלל ההתנהלות של הגורמים הצבאיים והמקצועיים בשטח נעשתה ברגישות עילאית, במידתיות ותוך התחשבות מרבית במורכבויות המשפחתיות והאישיות הקיצוניות שליוו את האירוע המדובר.
במשרד הביטחון הדגישו כי לא נמצא שום בסיס עובדתי או משפטי לטענה לפיה התנהלות הצבא או נציגיו גרמה לפגיעה כלשהי בצנגאוקר. כמו כן הובהר באופן רשמי כי אין באפשרות המשרד או באחריותו להתייחס לדברים או למעשים הנוגעים להתנהלותה האישית של עינב צנגאוקר במתחם, שכן אלו מצויים תחת אחריותה הבלעדית בלבד.
"גרימת עוגמת נפש עמוקה" - כואב לראות איך ירון ומתן שעברו גיהנום נאלצים להילחם במדינה שלהם בשביל כבוד בסיסי. הגיע הזמן שנחזיר את הערבות ההדדית ונקים הנהגה שתחבק את הגיבורים שלנו במקום להשפיל אותם!