אביו של מתן צנגאוקר בתביעת ענק

ירון צנגאוקר, אביו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיש תביעת ענק על סך 500,000 שקלים נגד משרד הביטחון. על פי הדיווח באתרnews1 בתביעה, שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, מאשים צנגאוקר את המשרד בהפרת פרטיות חמורה, פגיעה קשה בכבודו ובשמו הטוב, וגרימת עוגמת נפש עמוקה, ודורש מהמשרד לתת דין וחשבון על אופן ניהול מתחם קליטת משפחות החטופים.

לדברי צנגאוקר, עם השבת בנו מתן מהשבי, הוא הוזמן למתחם ייעודי באזור רעים הנמצא תחת אחריותו ושליטתו מלאה של משרד הביטחון, במטרה לקבל תמיכה וליווי ברגעים המורכבים. לטענתו, הגורמים הרשמיים במשרד הביטחון ידעו מראש על צפי לאירועים חריגים ולרגישות גבוהה במפגש בינו לבין גרושתו, עינב צנגאוקר, אך למרות זאת אפשרו לה להשמיע בפני הנוכחים הרבים במקום דברים פוגעניים ומשפילים ביותר שחשפו ברבים את פרטיותו האישית.

מניעת המפגש וההסגר במשרד

בכתב התביעה מתאר התובע מסכת התנהלות קשה, במסגרתה העבירו אותו נציגי משרד הביטחון ממתחם קליטה אחד למשנהו, ובסופו של דבר מנעו ממנו לחלוטין לפגוש את בנו שרק חזר, וקרועים לאחר המתנה מורטת עצבים של כ-3 שעות בתוך משרד מסוגר.

צנגאוקר טוען כי ראש אכ"א הבטיח לו באופן אישי כי אם יסכים לפנות את המתחם המרכזי כדי למנוע חיכוך פומבי עם גרושתו, הצבא ידאג להביא את הבן מתן ישירות אליו.

בפועל, צנגאוקר מתאר את אותן שעות בצורה קשה וטוען כי שהה מסוגר במקום "כמו חיה בהסגר". בסיומה של ההמתנה הארוכה, נמסר לו על ידי הגורמים בשטח כי בנו מעדיף שלא לפגוש אותו באותו שלב – עניין שאותו הגדיר האב כתמוה ותמוה ביותר. לטענתו, שרשרת ההתנהלות הזו הובילה להשפלתו העמוקה בפני הסובבים ולכישלון ואובדן של הזדמנות משפחתית חד-פעמית והיסטורית.