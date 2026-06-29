ראש מועצת חצור הגלילית, מיכאל קבסה, הודיע היום (שני) רשמית ובאופן מיידי על סיום חברותו ופרישתו מתנועת הליכוד. בסרטון טעון ונוקב שהפנה לתושבי המועצה, הסביר קבסה כי ההחלטה הדרמטית התקבלה בתום קרוב לשנתיים של מאבק עיקש ומתיש שניהל מול משרדי הממשלה השונים, שבסופו נותרה חצור הגלילית מופקרת, מבודדת ומודרת לחלוטין מכל תוכניות הסיוע הכלכליות שהוקצו לשיקום וחיזוק הצפון.

"זו החלטה קשה וכואבת עבורי", פתח קבסה את דבריו בסרטון. "הליכוד היה עבורי בית פוליטי חם במשך שנים רבות, בית שבו האמנתי בכל לבי ובו פעלתי. אבל לפני שאנחנו אנשי ליכוד, אנשי ימין או שמאל, אנחנו קודם כל ולפני הכל תושבי חצור הגלילית. הנאמנות הראשונה והבלתי מתפשרת שלי היא לבית, לקהילה ולתושבים שלי, ולא לאף מפלגה פוליטית. מגיע רגע שבו השתיקה הופכת להסכמה שבשתיקה, ואני מסרב בכל תוקף להסכים להמשך הפקרתה של חצור".

"22 מיליארד שקלים בצפון, ואפס שקלים לחצור הגלילית"

במהלך הסרטון תאר ראש המועצה מציאות ביטחונית וכלכלית בלתי נתפסת עימה מתמודד היישוב. חצור הגלילית ממוקמת כ-11 קילומטרים בלבד מגבול לבנון, אינה ממוגנת כראוי, לא פונתה באופן רשמי, ומתמודדת כבר כמעט שלוש שנים תחת איום ביטחוני יומיומי מתמשך הכולל אזעקות, נפילות טילים ופגיעה כלכלית אנושה. קבסה תקף בחריפות את המדינה שלדבריו משרטטת קווים מלאכותיים ומנותקים על המפה, ומפלה באופן בוטה בין שכנים ברחבי האזור.

"לכולם נמצאה החלטה ותקציב בממשלה", תקף קבסה בייאוש. "הייתה החלטה ייעודית לקו העימות, הייתה החלטה לקו 0–9, לרמת הגולן, לקרית שמונה, ליישובים המפונים והלא מפונים, לדרוזים, לצ'רקסים ולבדואים. שבע החלטות ממשלה שונות עברו. 22 מיליארד שקלים חולקו ברחבי הצפון – ואפס שקלים לחצור הגלילית. אפס!".

"הממשלה ביצעה סיכול ממוקד ליישוב שלם"

ראש המועצה הבהיר כי הדרת היישוב אינה נובעת מחוסר נזק, אלא מהחלטה מכוונת של מקבלי ההחלטות. "זה לא בגלל שלא נפגענו מהמלחמה, אלא משום שפעם אחר פעם בחרו במשרדי הממשלה לדלג עלינו במכוון ולנות את הקריטריונים הכלכליים תוך כדי תנועה. לראשונה בתולדות מדינת ישראל, ממשלה ביצעה סיכול ממוקד ליישוב שלם. זו אינה טעות אנוש, זו מדיניות מכוונת. נשארתי נאמן לתנועת הליכוד הרבה אחרי שהליכוד הפסיק להיות נאמן לחצור הגלילית ותושביה".

את הודעת הפרישה הדרמטית שלו חתם קבסה באמירה נחרצת לגבי המשך המאבק שלו למען תושביו: "אני מסרב לקבל מציאות מעוותת שבה ילד שגדל בחצור הגלילית שווה פחות מילד המתגורר כמה מאות מטרים ממנו ביישוב שכן. המפלגות עוד יבואו וילכו, הממשלות הללו יתחלפו, אבל חצור הגלילית תישאר כאן ואני אמשיך להילחם עבורה ועבור הזכויות שלה בכל כוחי. הגיע הזמן לומר את האמת הברורה בקול רם: הפקרתם את חצור הגלילית. יש כעת 22 מיליארד סיבות מוצדקות לעזוב את הליכוד".