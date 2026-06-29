גנץ במתקפה חריפה על לפיד:  "אין לו מקום בחיים הציבוריים"

ערכת הפוליטית ממשיכה לסעור בעקבות הצהרותיו של חבר מפלגת "ביחד", יאיר לפיד, ששלל על הסף ישיבה תחת בנימין נתניהו בממשלת אחדות. מפלגת כחול לבן לא נשארה חייבת ושיגרה הערב (שני) תגובה חריפה ויוצאת דופן.

במפלגה תקפו ישירות את התנהלותו של לפיד בימיה הראשונים של המלחמה, והאשימו אותו בהעדפת שיקולים מפלגתיים צרים על פני גודל השעה:

"כל מי שב-7 באוקטובר, בשעה שאחים שלנו דיממו בדרום, בחר לעשות חישובים פוליטיים ולספור מנדטים במקום להצטרף לממשלת חירום, מי שעודד סרבנות ופלגנות - אין לו מקום יותר בחיים הציבוריים".

"נקים את גוש עם ישראל"

בכחול לבן לא הסתפקו רק בביקורת נוקבת על תפקודו של לפיד בעבר, אלא הצהירו על מהלך פוליטי רחב שבכוונתם להוביל, שמטרתו לעקוף את מפת החרמות הנוכחית:

"תם עידן בפוליטיקה הישראלית ואנחנו נקים את גוש עם ישראל", הבהירו במפלגה, "שיביא להקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה, שתדע להתמודד עם האתגרים האדירים של עם ישראל ומדינת ישראל מבית ומחוץ".