כ"ץ במתקפה בעקבות החלטה במשפט נתניהו: "האחראים צריכים לתת את הדין"

התגובות הפוליטיות למסר הדרמטי של בית המשפט לא מאחרות לבוא: בעקבות הציטוטים שיצאו מבית המשפט המחוזי בירושלים, שבהם הבהירו השופטים כי עמדתם המקורית לפיה ישנו קושי ממשי בסעיף השוחד נותרה בעינה, ישראל כ"ץ יוצא במתקפה חזיתית ונוקבת נגד ראשי מערכת אכיפת החוק.
בציוץ הרשמי שפרסם כ"ץ בחשבונו ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), הוא הגדיר את ניהול התיק בשנים האחרונות כרדיפה מכוונת:
"אחרי שנים של משפט סרק, התעללות ורדיפה פוליטית השופטים קוראים שוב לפרקליטות וליועצת המשפטית לבטל את סעיף האישום המרכזי בשוחד נגד רה"מ בנימין נתניהו".
כ"ץ תקף בחריפות את העובדה שבפרקליטות ובסביבת היועצת המשפטית לממשלה בוחרים לפי שעה שלא לקבל את איתותי הרכב השופטים, וכתב על התעלמותם: "ואין קול ואין עונה".
"כתב אישום מפוברק"
בסיום דבריו, הציב כ"ץ דרישה נחרצת ולא הסתפק רק במחיקתו של סעיף השוחד מכתב האישום, אלא קרא לסגירתו המלאה של ההליך המשפטי ולנקיטת צעדים נגד הגורמים שהובילו לפתיחתו:
"המשפט חייב להתבטל מיד", חתם כ"ץ את הצהרותיו, "והאחראים לכתב האישום המפוברק הזה צריכים לתת את הדין".
73 אחוזים מהציבור לא מאמינים לממשלה הזאת, אבל שר הביטחון מעדיף להילחם ביועמ"שית במקום באיראן בדיוק כמו האשליות שסיפרו לנו לפני מלחמת יום הכיפורים