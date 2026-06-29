כ"ץ במתקפה בעקבות החלטה במשפט נתניהו: "האחראים צריכים לתת את הדין"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( אלעד מלכה\משרד הביטחון )

התגובות הפוליטיות למסר הדרמטי של בית המשפט לא מאחרות לבוא: בעקבות הציטוטים שיצאו מבית המשפט המחוזי בירושלים, שבהם הבהירו השופטים כי עמדתם המקורית לפיה ישנו קושי ממשי בסעיף השוחד נותרה בעינה, ישראל כ"ץ יוצא במתקפה חזיתית ונוקבת נגד ראשי מערכת אכיפת החוק.