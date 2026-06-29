רגע דרמטי ומטלטל התרחש היום (שישי) בטקס הנחת אבן פינה ביישוב בעוטף עזה, כאשר אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל שנפלה במוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר, קרא בקול רם לעבר שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' שעמד על הבמה.

"בצלאל, תסתכל אליי - רד מהבמה, אתה לא ראוי להיות כאן, אתה התחייבת להתפטר", קרא אשל בכאב וזעם, תוך שהוא מפנה מבט ישיר לעבר השר. הקריאה עוררה סערה בקרב הנוכחים בטקס, והפכה לרגע מסמל נוסף במתח המתמשך בין משפחות השכולים והחטופים לבין ההנהגה הפוליטית.

גל ביקורת על סמוטריץ'

הקריאה של אשל מצטרפת לגל ביקורת שמתגבר בימים האחרונים כלפי שר האוצר. בעקבות דבריו של סמוטריץ' בריאיון בו טען כי בזכות המדיניות וההתעקשות שלו חזרו כל החטופים ששוחררו עד כה מהשבי, יצא שורד השבי אור לוי במתקפה חריפה נגד השר וכינה את דבריו "מנותקים ופוגעניים".

לוי, שנחטף ממיגונית המוות ברעים שבה נרצחה אשתו עינב ז"ל, ושוחרר לאחר 491 ימים קשים במנהרות חמאס, הגיב בכאב ובכעס: "לשמוע שר בממשלה שאחראית למחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה לוקח קרדיט ומצהיר שבזכותו חזרנו, זו פשוט יריקה בפרצוף שלנו ושל המשפחות שעדיין מחכות ליקירהן".

העימות בטקס היום מדגים את העומק של הפער בין משפחות השכולים והחטופים לבין חלקים מההנהגה הפוליטית, ומעלה שאלות קשות לקראת הבחירות הצפויות על אחריות, אמון ומנהיגות בעת משבר.