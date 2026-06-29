צופית גרנט לא מצליחה להתאושש: "יום ארור"

יותר משנתיים וחצי חלפו מאז השבת השחורה, אך הפצעים בלב החברה הישראלית מסרבים להגליד, והזיכרונות הקשים ממשיכים ללוות את כולנו מדי יום. אשת התקשורת והיוצרת צופית גרנט בחרה לשתף היום (שני) את עשרות אלפי עוקביה ברשתות החברתיות ברגע של כאב וזיכרון, כשהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה סטורי טעון ומרגש במיוחד.

גרנט שיתפה יצירה מאוירת ומצמררת, המרכזת בתוכה בכישרון וברגישות כמה מהרגעים הדרמטיים, הקשים והמחרידים ביותר מאותו אירוע נפשע, רגעים שנחרטו בדם ובלבו של כל אזרח בישראל לעד. על גבי האיור, בחרה גרנט להוסיף מילים קצרות אך נוקבות המבטאות את התחושות הקשות שצפות בה בכל פעם מחדש: "לעולם לא אשכח את היום הארור הזה".

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המנוסה מהנובה ושיירת המוות

באיור המדובר שהעלתה גרנט, ניתן לראות המחשה ויזואלית כואבת של רגעי האימה השונים מאותו בוקר. בין היתר, מונצחת שם שיירת המכוניות השרופות והנטושות בכביש 232 שהפכה לאחד מסמלי האסון, דמויותיהם של בני זוג יחד עם ילדם הקטן כשהם מתחבאים בחוסר אונים מפני מחבלי חמאס, ומבלים צעירים ממסיבת הנובה ברעים כשהם נסים על נפשם בשדות הפתוחים של העוטף.