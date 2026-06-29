ארכיון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

אחרי למעלה משני עשורים כאחד מבכירי המפלגה ואף כיו"ר הכנסת מטעמה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין נמצא בשלבי עזיבה מתקדמים וצפוי לפרוש מהתנועה כבר בתקופה הקרובה. על פי הדיווח באתר 'וואלה', אדלשטיין מתכוון להצביע נגד חוקי הגיוס והמעונות שמקדמת הקואליציה במסגרת הדיל של המפלגות החרדיות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומיד לאחר מכן להכריז על יציאה לדרך פוליטית עצמאית.

ההערכות במערכת הפוליטית הן כי אדלשטיין יקח חלק בהקמת גוף פוליטי חדש, בו צפויים להשתלב שמות בולטים כמו שרת המשפטים לשעבר איילת שקד ושגריר ישראל באו"ם לשעבר גלעד ארדן, ככל שאלו יחליטו להתמודד בבחירות הקרובות. מערכת היחסים בין אדלשטיין לבין הנהגת הליכוד וסביבת ראש הממשלה הגיעה בשבועות האחרונים למבוי סתום ולנקודת אל-חזור. הקרע העמוק החל סביב חוק הגיוס, כאשר אדלשטיין, בתפקידו כיו"ר ועדת החוץ והביטחון, סירב בתוקף להיכנע לתכתיבי הקואליציה וסירב לקדם נוסח חוק שלא יכלול יעדי גיוס משמעותיים, סנקציות אישיות וכלכליות וסנקציות מוסדיות על עולם התורה. עמדה עקרונית זו הציבה אותו בעימות חזיתי ישיר וממושך מול נציגי יהדות התורה ושס, כמו גם מול לשכת נתניהו. המשבר החריף הגיע לשיאו עם הדחתו הדרמטית של אדלשטיין מראשות הוועדה הנחשקת, לאחר שרוב חברי סיעת הליכוד הצביעו בעד החלפתו כדי לאפשר את העברת החוק.

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הציר החדש: פנייה למאוכזבי סמוטריץ' והימין הממלכתי

מאחורי הקלעים, המהלך הנוכחי של אדלשטיין קורם עור וגידים בסיוע ובעידוד של גורמים משפיעים במגזר הדתי-לאומי. לאחרונה נחשף באתר 'וואלה' כי רבנים ואישי ציבור בכירים בציונות הדתית פנו בתקופה האחרונה לאדלשטיין ולשרה לשעבר איילת שקד, במטרה להוביל להקמתו של כוח פוליטי חדש.

היעד של המסגרת הפוליטית המתגבשת הוא לפנות לקהל יעד רחב של ימין ממלכתי, למאוכזבי תפקוד הקואליציה הנוכחית, ובעיקר לבוחרים רבים בתוך הציבור הדתי-לאומי והבורגנות הדתית, אשר חשים כי אינם מוצאים עוד את מקומם או מזדהים עם הקו והדרך שמובלת על ידי מפלגת 'הציונות הדתית' של השר בצלאל סמוטריץ'. הפרישה הצפויה של אדלשטיין והצבעתו נגד חוקי הקואליציה עשויות להוות את יריית הזינוק הרשמית להקמת הגוש החדש בימין.