לפיד טורק את הדלת לממשלת אחדות: "נתניהו, לא נשב איתך"

התקפה חריפה של ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו: בפתח ישיבת סיעתו היום (שני), התייחס לפיד להצהרותיו האחרונות של נתניהו במסיבת העיתונאים לפיהן הוא תומך בהקמת ממשלת אחדות, ושלל את האפשרות הזו על הסף בטונים צורמים.

"נתניהו מתייצב במסיבת עיתונאים ואומר שהוא בעד ממשלת אחדות. על מה אתה מדבר?", תהה לפיד פומבית, "אתה לא תקים יותר אף ממשלה בישראל. יהיו בחירות ואתה תפסיד".

"על אסונות וחוסר תפקוד משלמים"

לפיד הבהיר בדבריו כי המציאות הפוליטית והציבורית דורשת שינוי שורשי, וכי לא תהיה חסינות מהפסד בקלפיות: "על אסונות משלמים. על חוסר תפקוד משלמים. נתניהו יפסיד ומדינת ישראל תינצל. נקים ממשלה טובה, מקצועית, הגונה, נעשה הסכם חדש עם המדינה. נתקן את כל מה שהתקלקל".

"לא נשתף פעולה עם מי שהכשיר את הכהניזם"

בהמשך דבריו הציב יו"ר יש עתיד קו אדום מובהק, תוך שהוא מטיח בנתניהו האשמות קשות על תפקודו ועל השותפויות הפוליטיות שלו, וחתם את הנושא באופן חד-משמעי:

"דבר שני: לא נשב אתך. אוקיי? מספיק ברור? מי שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר ולא לקח אחריות, מי שהכשיר את הכהניזם, מי שהלבין את השחיתות, קידש את ההשתמטות ובעיקר מי שעשה את כל הקריירה שלו על שנאה והסתה – לא נשב איתו, נקודה".