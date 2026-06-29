ב-25 דקות: פסטה רוזה מפנקת בסיר אחד

בואו נודה באמת: ארוחת ערב באמצע השבוע היא תמיד אתגר. מצד אחד, הגוף מבקש משהו חם, מנחם ומפנק. מצד שני, המחשבה על הרתחת מים לפסטה, בישול רוטב במחבת נפרדת, סינונים ושטיפת הרים של כלים – גורמת לרבים מאיתנו להרים ידיים ולהזמין שוב משלוח יקר.

אבל מה אם היינו אומרים לכם שאפשר לקבל פסטה חלבית, קרמית ומושלמת, שבה הרוטב והפסטה מתבשלים יחד, באותו הסיר ממש, ובתוך פחות מחצי שעה?

הסוד של המנה הזו טמון במדע פשוט: כאשר הפסטה מתבשלת ישירות בתוך השמנת והנוזלים, העמילן שהיא מפרישה לא נשטף לכיור – אלא הופך לחלק בלתי נפרד מהרוטב. התוצאה היא מרקם משי חלומי, סמיך ועשיר, שעוטף כל פסטה בצורה מושלמת.

אז לבשו סינר (או פשוט תישארו בבגדי הבית), ויאללה – מתחילים.

המצרכים (ל-2-3 סועדים רעבים): 250 גרם פסטה שאוהבים (פנה, פוזילי או ספגטי עובדים מעולה) חופן גדול של עגבניות שרי, חתוכות לחצאים. 1 בצל קטן, קצוץ דק. 3 שיני שום, פרוסות דק. 20 גרם חמאה + כף שמן זית (לבסיס עשיר). 1 מיכל שמנת לבישול (250 מ"ל, 9% או 15%). 1.5 כוסות מים רותחים. תיבול: כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור, כפית אורגנו יבשלפיניש איטלקי: חופן נדיב של עלי בזיליקום טריים, וגבינת פרמזן או מוצרלה מגוררת.

הוראות הכנה: שלב אחרי שלב

שלב 1: הבסיס הארומטי בסיר רחב ועמוק, ממיסים את החמאה יחד עם שמן הזית על אש בינונית. מוסיפים את הבצל והשום ומטגנים במשך 2-3 דקות, עד שהבית מתמלא בריח משכר והבצל הופך שקוף.

שלב 2: פוגשים את השרי מוסיפים לסיר את חצאי עגבניות השרי. מקפיצים אותן במשך דקה-שתיים, עד שהן מתחילות להתרכך מעט ולהגיר את המיצים המתקתקים שלהן.

שלב 3: הקסם קורה עכשיו מגיע השלב המפתיע: מוסיפים לסיר את הפסטה – ישירות מהשקית, חיה ויבשה. מיד אחריה מוזגים את מיכל השמנת לבישול, את המים הרותחים ואת התבלינים (מלח, פלפל ואורגנו). מערבבים היטב ומביאים לרתיחה.

שלב 4: סבלנות של 12 דקות ברגע שהנוזלים רותחים, מנמיכים את הלהבה לאש בינונית-נמוכה ומכסים את הסיר. מבשלים במשך 11-13 דקות (בהתאם להוראות על אריזת הפסטה). טיפ של שפים: אל תלכו רחוק. פתחו את הסיר מדי פעם ותנו ערבוב טוב, כדי לוודא שהפסטה לא נדבקת לתחתית ושהרוטב נספג בצורה אחידה.

שלב 5: הפינאלה הגדול כשהפסטה אל-דנטה והרוטב הפך לסמיך וקרמי, מכבים את האש. זה הזמן לזרוק פנימה חופן נדיב של עלי בזיליקום טריים שיוסיפו רעננות, וכמובן – כמות מכובדת של פרמזן או מוצרלה מגוררת. סוגרים את המכסה לשתי דקות, נותנים לגבינה למות ולהינמס, ומגישים מיד.

שדרוגים למתקדמים: