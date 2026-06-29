צה"ל ושירות הביטחון הכללי (שב"כ) פרסמו היום (שני) כי תקפו בשבוע שעבר וחיסלו את אסמאעיל מצרי, אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. מצרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח, ואחראי על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של כוחות צה"ל ברצועת עזה.

על פי הודעת דובר צה"ל, מצרי תיכלל במהלך המלחמה את תחומי הביטחון והמודיעין המסכל בחטיבת רפיח, ועסק בשיקום והתעצמות של הביטחון הצבאי. מטרתו הייתה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב ולשקם את יכולות הארגון לאחר המכות הקשות שספג.

מבצע החיסולים המתמשך

החיסול מצטרף לסדרת פעולות שביצעו צה"ל ושב"כ ברצועת עזה בימים האחרונים. בסוף השבוע חוסל וליד הניה, סגן מפקד פלוגת נוח'בה ואחיינו של איסמעיל הניה, שפיקד על פשיטת מחבלים ב-7 באוקטובר. הניה היה מעורב בהכוונה והעברת הנחיות לחוליית מחבלים בעת שחטפו אזרחים ישראלים לשטח רצועת עזה.

בנוסף, השבוע חוסל מנצור סאמי מחמוד שחתות, מפקד המשטרה הימית של חמאס במחנות המרכז, יחד עם שני מפקדים נוספים בארגון. שחתות היה מעורב באופן פעיל בתכנון מתווי טרור שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

רפיח נמחקה מזמן

כזכור, בספטמבר האחרון צה"ל הודיע כי אוגדה 162 הכריעה את חטיבת רפיח של חמאס. במהלך שלושת החודשים שקדמו להודעה, חיסלו כוחות האוגדה למעלה מ-2,000 מחבלים והשמידו כ-13 קילומטרים של מנהרות. כוחות ההנדסה של האוגדה ויחידת יהל"ם השמידו 80% מהתוואים התת-קרקעיים שאותרו בסמוך ומתחת לציר פילדלפי.

עם זאת, גורמי ביטחון בכירים הזהירו לאחרונה את הרמטכ"ל אייל זמיר כי הזרוע הצבאית של חמאס מערכת מחדש למלחמה בעזה. על פי הדיווחים, חמאס מייצר מאות מטענים ונ"ט מידי חודש, מגייס מחבלים צעירים, ומנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מסיני לרצועת עזה.