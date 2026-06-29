הרצוג על ההסכם עם לבנון: "יכול להפוך לאבן יסוד לשלום"

הרצוג ונשיא רומניה ( קובי גדעון\לע"מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל החלו הבוקר (שני) את ביקורם הממלכתי בבוקרשט בירת רומניה, שם התקבלו בארמון הנשיאות על ידי נשיא רומניה ניקושור דן בטקס קבלת פנים רשמי.

במהלך הטקס נוגנו המנוני שתי המדינות, ולאחריהם סקרו הנשיאים את משמר הכבוד. עם תום הטקס קיימו הנשיאים פגישה מדינית, ולאחריה קיימו פגישה בילטרלית מורחבת.

הרצוג בטקס ברומניה - צילום: רועי אברהם, מקליט, ניר שרף הרצוג בטקס ברומניה | צילום: צילום: רועי אברהם, מקליט, ניר שרף 10 10 0:00 / 4:14

בפגישותיהם דנו המנהיגים בשיתופי הפעולה הביטחוניים והאסטרטגיים החשובים בין שתי המדינות, וברצון המשותף להרחבת שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי, תוך קידום אפיקי סחר נוספים בין ישראל לרומניה. בסיום מסרו הנשיאים הצהרות לתקשורת.

ההצהרות של הרצוג ונשיא רומניה - צילום: רועי אברהם, מקליט: ניר שרף ההצהרות של הרצוג ונשיא רומניה | צילום: צילום: רועי אברהם, מקליט: ניר שרף 10 10 0:00 / 6:17

"ביקורי הוא סמל לקשרים המיוחדים בין שתי מדינותינו, הנטועים במאות שנים של היסטוריה יהודית ברומניה" אמר הרצוג. "הקהילות היהודיות המפורסמות של רומניה מילאו תפקיד מרכזי בעיצוב חיי המדינה הזו לאורך מאות שנים".

הרצוג ונשיא רומניה ( צילום: קובי גדעון\לע"מ )

הרצוג פנה לדן: "אדוני הנשיא, ישראל ורומניה נפגשות היום כשתי דמוקרטיות חזקות ותוססות, המחוברות בערכים משותפים ועמוקים לאורך 78 שנות יחסים דיפלומטיים. אלפי ישראלים ממוצא רומני, והקהילה היהודית והגאה כאן ברומניה, מהווים גשר חי ויציב בין שתי המדינות שלנו". "האנטישמיות המכוערת שוב מתפשטת ברחבי העולם ועלינו לעמוד יחד מול השנאה המסוכנת, כאן באירופה ובכל רחבי העולם" הזהיר "האנטישמיות היא סכנה לאנושות כולה ולא נאפשר שיהודים ירגישו מאויימים רק בשל דתם. מעשי הנצחה וחינוך על זוועות השואה הם הכרחיים כדי שלעולם לא נשכח. אני משבח את רומניה על מחויבותה ללמד את ההיסטוריה הזו לדורות הבאים".

הרצוג ונשיא רומניה ( צילום: קובי גדעון\לע"מ )

הרצוג התייחס גם למצב הביטחוני בישראל, והזכיר כי "מאז הטבח הנורא של 7 באוקטובר 2023, ישראל מתמודדת עם מלחמה רב-זירתית מול איראן ושלוחות הטרור שלה, ובהן חמאס, חיזבאללה והחות'ים. אך המלחמה הזו אינה רק נגד ישראל. זוהי מלחמה שמנהלת אימפריית הרוע של איראן נגד העולם החופשי".

"רומניה מבינה לעומק את האיום האיראני, ואנו מעריכים מאוד את תמיכתכם האיתנה בישראל במאבק החשוב הזה" ציין. "ישראל, כמו רומניה, היא מדינה המבקשת שלום. אנו רוצים לחיות בשלום עם כל שכנינו, ללא איום של טרור ואלימות".

הרצוג ונשיא רומניה ( צילום: קובי גדעון\לע"מ )

בנושא ההסכם שנחתם על לבנון, הרצוג אמר כי "ישראל מבקשת שלום עם לבנון, בתנאי שתהיה חופשית משליטה של משטר הטרור האיראני. אני מברך על המזכר שנחתם ביום שישי בין ישראל ללבנון, אשר יכול להפוך לאבן יסוד לשלום כזה. אני קורא לאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך זה, לסייע ללבנון לשקם את יציבותה, ולתמוך בביטחונה של ישראל".

עוד ציין כי "אנו מבקשים שלום עם סוריה ופתיחת פרק חדש בין מדינותינו. ואנו מבקשים שלום בעזה, משום שתושבי עזה, כמו תושבי ישראל, ראויים לעתיד טוב יותר. הדבר יכול להתממש רק באמצעות יישום מלא של החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 2803, במסגרת מועצת השלום של הנשיא טראמפ, וחייב להתחיל בפירוקו המיידי של חמאס מנשקו, בהתאם להחלטה".

"לאלה באירופה הקוראים לחרמות ולסנקציות נגד ישראל אני אומר: שנו כיוון. איומים לא יקדמו שלום. דיאלוג כן. דברו עם ישראל, שתפו איתנו פעולה, ובואו נתקדם יחד" סיכם הרצוג. "נשיא דן, ביקור זה חיזק את מה שידענו זה מכבר, ישראל ורומניה אינן רק שותפות - הן חברות אמת. מי ייתן והקשר בין עמינו ימשיך להעמיק ולהתחזק".