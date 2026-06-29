גלגלצ מתחדשת עם תוספת מרעננה לשבוע: עומר ירדני, המגיש והעיתונאי האהוב, מצטרף לתחנה עם תוכנית חדשה שתשודר מדי יום חמישי בין השעות 15:00 ל-17:00. התוכנית מבטיחה שעתיים של מוזיקה טובה, צחוק ופינות מפתיעות עם המאזינים, שיעזרו לכם להיכנס לסופ"ש בכיף.

ירדני, המוכר לציבור הרחב כמגיש תוכנית הבוקר "העולם הבוקר" ברשת 13 לצד רותם ישראל, ימשיך להגיש במקביל לתוכנית החדשה בגלגלצ גם את התוכנית היומית "שגרת חירום" בגלי צה"ל, המוקדשת למילואימניקים.

התוכנית החדשה תשודר לראשונה כבר מחר (חמישי), ותהיה זמינה גם בשידור חי ברדיו וגם באתר ובאפליקציה של גלגלצ. המהלך מצטרף לשורה של חידושים בתחנה, שמבקשת לחזק את משבצות סוף השבוע ולהציע תכנים מגוונים למאזינים.

ירדני, שזכה לפופולריות רבה בקרב הציבור הרחב בזכות סגנונו הקליל והנעים, הפך בשנים האחרונות לאחד מפני החדשות המוכרים בישראל. לצד עבודתו בטלוויזיה וברדיו, הוא גם הפך לכוכב בטיקטוק, שם הוא מצולם שר את מיטב הלהיטים באולפן החדשות.

התוכנית החדשה בגלגלצ תצטרף למגוון התוכניות של התחנה, שממשיכה להוביל בנתוני ההאזנה בקרב תחנות המוזיקה בישראל. כידוע, גלגלצ היא התחנה הארצית המובילה בסך הכל בנתוני ההאזנה, אף שבשידורי האקטואליה היא מפגרת אחרי כאן רשת ב'.