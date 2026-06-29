חושבים לעבוד בקיץ? אל תיתנו למעסיקים לעבוד עליכם!

סופרים כסף ( FLASH90 )

החופש הגדול הגיע, ואתו ההתלבטות הקשה: לבלות או לעבוד? כרגיל, הכי טוב זה לשלב בין התחומים השונים בתקופה מורכבת שמערבת בטלה ושעמום עם חריצות ונחיצות. הדבר הטוב ביותר, הוא לחלק נכון מראש את כל תקופת החופש לשבועות ימים ושעות, שמוקדשים בחכמה לבילוי הכרחי ולעבודה שמאפשרת אותו. כמו כל מטלה שהוטלה על תלמידים בלימודים, כדאי להתכונן למשהו גדול וטוב שקורה בחיים בדיוק באותו סגנון ולעשות עבודת מחקר לפני שמתחילים לעבוד באמת. למזלכם, עשינו את העבודה שלפני העבודה בשבילכם:

שעון אנלוגי ( שאטרסטוק )

מי זכאי לעבוד וכמה שעות?

בני נוער מגיל 16 ומעלה יכולים לעבוד בחופש הגדול עד 9 שעות ביום (בשבוע של 5 ימים), ועד 40 שעות שבועיות לכל היותר. לאחר 6 שעות עבודה, מגיעה לכם הפסקה של 45 דקות (30 דקות רצופות) על חשבונכם.

בנוסף, חל איסור מוחלט להעסיק בני נוער בשבתות וחגים ובימים הנחשבים ימי מנוחה כחוק. יש לברר מראש עם המעסיק את תנאי העבודה בימי בחירה.

זכויות העובד ( צילום: freepik )

מהן זכויות העובד הצעיר?

עובדים צעירים זכאים לכל הזכויות של עובדים בוגרים: שכר מינימום מלא, תלוש שכר מסודר ותשלום על כל זמן עבודה שדווח על פי תנאי המעסיק שהובהרו מראש (כולל ימי התלמדות והקפדה מחמירה על איסור "תקופת ניסיון" ללא תשלום).

אם עבדתם שעות נוספות, מגיע לכם תשלום נוסף בהתאם לחוזה שתנאיו הובהרו לכם ולהוריכם מראש. המעסיק חייב לשלם לעובד החזרי נסיעות, ימי מחלה וימי חופשה כדת וכדין.

עבודה עברית ( פלאש90 )

מהן החובות שלכם ומה מכינים מראש?

חובותיו הבסיסיות של כל עובד שכיר הן בעיקר להגיע בזמן ולבצע את המטלות כנדרש, להקפיד על כללי הבטיחות, ולדווח על שעות העבודה בסוף כל יום שבוע או חודש כמסוכם.

לפני הריאיון ותחילת ההעסקה בפועל, עליכם להכין מראש אישור הורים, הצהרת בריאות מרופא משפחה, ואישור מבית ספר אם העבודה תימשך גם בשנת הלימודים. צריך לדעת ולזכור שעד גיל 18 עובדים צעירים מוגדרים קטינים על פי חוק, ולכן חובה ליידע את ההורים שאתם רוצים לעבוד במקום מסודר ולקבל את הסכמתם.

שימו לב! אל תחתמו על שום חוזה עם מעסיק בלי ידיעת ההורים ואישורם, אחרי שהתפקיד ברור ומועדי תחילת וסיום העבודה מוסכמים על כל הצדדים.

אם החלטתם להמשיך לעבוד גם אחרי שהחופש הגדול ייגמר, חובה לקבל מראש את הסכמת ההורים והמעסיק ולעדכן אותם על השעות והתנאים החדשים. כדאי גם להבטיח להורים שהעבודה לא תפגע בלימודים ולקיים את זה, כדי להוציא תעודת בגרות ולמצוא עבודה טובה לכל החיים.