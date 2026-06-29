חוצות היוצר ( שמואל כהן )

עיריית ירושלים והחברה העירונית 'אריאל' יפתחו ביום ה׳, 30 ביולי 2026, את חגיגות היובל לפסטיבל 'חוצות היוצר' בבריכת הסולטן. הפסטיבל, המציין השנה 50 שנות יצירה, יתקיים בין התאריכים 30 ביולי ועד 13 באוגוסט 2026 (ט״ז – ל' באב תשפ״ו), ויעמוד בסימן חומר הגלם "מתכות" – שיבוא לידי ביטוי בכל תחומי הפסטיבל.

הפסטיבל הבינלאומי הגדול בישראל לאמנות ולמוסיקה ממשיך במסורת ותיקה של חגיגת קיץ תרבותית בלב הבירה. למרגלות העיר העתיקה ומגדל דוד, תחת כיפת השמים, יתקיים אירוע תרבותי מקיף הכולל מופעי מוזיקה, יריד אמנים, תערוכות, מיצגים ומתחם משפחות.

יהודה פוליקר ( צילום: ליאור כתר )

מתכות כנושא מרכזי – מיצג "גשר התקווה" כמידי שנה בוחר הפסטיבל חומר גלם שיבטא את התמה המרכזית. החומר הנבחר לשנת היובל הוא מתכות, והוא יבוא לידי ביטוי בכל תחומי הפסטיבל – מהמיצגים האמנותיים ועד לעיצוב הדוכנים. במרכז הפסטיבל יוקם מיצג מרכזי בשם "גשר התקווה" – גשר מנעולים שיהפוך ליצירת אמנות חיה בהשתתפות הקהל. כמו הגשרים הגדולים בעולם, גם כאן נולדת מסורת חדשה: לנעול רגע. הקהל מוזמן להשאיר מנעול אישי כחלק מהסיפור המתמשך של חוצות היוצר, חותם קטן שמצטרף לאלפי סיפורים ורגעים שנחרטו לאורך היובל. בנוסף, תוצג תערוכת אמנות במרחב הפתוח שבו יציגו אמנים ופסלים מתחום המתכת, לצד עשרות אמנים שיציגו בדוכנים ביריד האומנות של הפסטיבל. הפסטיבל יכלול גם פופ-אפ וינטג׳ ומגוון מיצגי אמנות ותיאטרון רחוב בהשראת חומר המתכת.

הפרויקט של עידן רייכל

חידוש קולינרי: מתחם אוכל בהובלת השף רפי כהן

לראשונה ולרגל חגיגות היובל יוקם מתחם קולינריה חדשני בהובלת השף רפי כהן. המתחם יאגד מארג קולינרי של ארבעה מתחמים, כאשר כל אחד מקבל אפיון קולינרי של מתכת אחרת: חלבי – אלומיניום, בשרי – ברזל ופלדה, אסיאתי – נחושת, ובית קפה וקינוחים – כסף.

הקונספט הייחודי משלב בין עולם המתכות לבין חוויה קולינרית מגוונת, ומציע לקהל הפסטיבל אפשרות ליהנות ממגוון רחב של אוכל איכותי במהלך הערבים.

הפרויקט של רביבו ( טל עבודי )

מופעי ענק של מיטב אמני ישראל

כמדי שנה יארח הפסטיבל בבריכת הסולטן מופעים של אמני ישראל מן השורה הראשונה. ערב הפתיחה ב-30 ביולי יכלול מופע מרגש ומלא נשמה של ישי ריבו, אחד הזמרים והיוצרים המצליחים והמשפיעים בישראל, שיארח את אמיר דדון – הזמר והיוצר בעל הקול העוצמתי.

בהמשך הפסטיבל יופיעו: הפרויקט של עידן רייכל (2.8), בן צור (3.8), זהו זה והתקווה 6 בערב משותף (4.8), עדן בן זקן (5.8), אגם בוחבוט ועדן חסון (6.8), לירן דנינו ונסרין (9.8), ליאור נרקיס והפרויקט של רביבו (10.8), יהודה פוליקר ושלום חנוך (11.8), וריטה ושלומי שבת (12.8).

אמיר דדון ( קו רקיע )

מופע הסיום ב-13 באוגוסט יהיה של עידן עמדי, שכמידי שנה יחתום את הפסטיבל במופע מיוחד, עוצמתי ומרגש, מלא בלהיטים שיפרטו לכולנו על מיתרי הלב.

עידן עמדי ( תמר חנן )

מתחם לכל המשפחה

הפסטיבל יכלול מתחם לכל המשפחה עם פעילויות יצירה והצגות לילדים בסבבים קבועים. בנוסף, תהיה במה נוספת עם מופעים של זמרים, הרכבים מוסיקליים, להקות קאברים ועוד – כך שהחוויה תהיה מקיפה ומגוונת לכל בני המשפחה.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, מסר: "פסטיבל חוצות היוצר, המציין השנה יובל להיווסדו, הוא מאבני הדרך של התרבות הישראלית ואחת מחגיגות הקיץ הגדולות והאהובות בישראל. בשנתו ה-50, הפסטיבל נושא עמו מסר של יצירה, צמיחה ותקווה, וממחיש את כוחה של התרבות לחבר בין אנשים, קהילות ולבבות".

ליאון הוסיף: "גם השנה נמלא את ירושלים באמנות ישראלית משובחת, במוזיקה איכותית, בקולינריה מובילה ובאווירה שאין שנייה לה. אני מזמין את הציבור הרחב מכל רחבי הארץ להגיע לירושלים, ליהנות מחוויה יוצאת דופן".

( ענבר מלכא )

פסטיבל חוצות היוצר הפך לאורך השנים לאחד מאירועי התרבות המרכזיים בישראל, ומושך אליו מדי קיץ אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ. חגיגות היובל השנה צפויות להיות מיוחדות במינן, עם שילוב של מסורת ותיקה וחידושים קולינריים ואמנותיים.

"חוצות היוצר הוא אירוע התרבות והאמנות המוביל בישראל כבר חמישה עשורים״ אמר אורי מנחם – מנכ"ל החברה העירונית 'אריאל', ״לכבוד שנת היובל הושקעו בפסטיבל משאבים רבים על מנת שנוכל להביא לקהל חוויה תרבותית, האמנותית וקולינרית ברמה בינלאומית בשילוב מופעים של מיטב אמני ישראל. אנחנו מזמינים את כולם, להגיע לחגיגה הגדולה של הקיץ״.

״בשנתו ה-50 של הפסטיבל, בחרנו לשים בקדמת הבמה את ה״מתכת״ כחומר ביד היוצר״ ,הוסיף רונן נג׳ר - מנהלו האמנותי של הפסטיבל, ״המתכת, נושאת בתוכה עולם שלם של ניגודים: מצד אחד קשיחה ומצד שני רכה ומעודנת. מתכת כמשל לחברה הישראלית – כמספר סוגי המתכות, כך הגוונים השונים של עם ישראל המרכיבים שלם אחד. הפסטיבל חוזר השנה בגרסא חגיגית במיוחד, עם תכנית מושקעת ובהשתתפות הקהל״

שרה מלכה, המנהלת האומנותית המיתולוגית שליוותה את הפסטיבל מיומו הראשון, הוסיפה: ״פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנה של יצירה, אומנות, מוסיקה וחוויה שרק ירושלים יודעת לתת. במשך כל השנים, הפסטיבל היה גולת הכותרת של אירועי הקיץ בירושלים. הוא התפתח מידי שנה בכל תחומי האומנות, בתערוכות, ביוצרים ייחודיים וכמובן במופעי המוסיקה של מיטב האומנים הישראלים. יריד האומנות זכה להד ושבחים בעולם כולו ומספר המדינות שלקחו בו חלק הלך וגדל מדי שנה. הפסטיבל ממשיך להפתיע ולחדש וצפוי לעתיד של שנים רבות קדימה״.