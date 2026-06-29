ח"כ פינדרוס בדיון (ארכיון) ( נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת )

זו לא סערת פינדרוס, זו סערת הפריימריז בדמוקרטים. צפו שוב בסרטון מהוועדה בכנסת, תוכלו לראות שם את חברת הכנסת עדי עזוז מ'יש עתיד' (יש אחת כזו, באמת), מעלה טיעון תיאורטי.

אם אתה רוצה לירות ברגליים של מפגינים, אתה תומך בירי על הרגליים של גולדקנופף. פינדרוס הבין את הטיעון, אבל הגיב כי אם כך, יש להתחיל קודם כל במובילת חסימות הכבישים בזמן המחאה - נעמה לזימי, שאפילו תועדה "מוסיפה עוד קיסם למדורה" בחסימת הכביש באיילון.

האמירה של פינדרוס - צילום: ערוץ הכנסת האמירה של פינדרוס | צילום: צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 0:27

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אבל "מכונת הרעל" של הגינויים כבר יצאה לדרך. במפלגת הדמוקרטים יש פריימריז ו-51 מועמדים מתחרים על תשומת הלב הציבורית. אין כמו פרסום חינם בלהוציא הודעת גינוי על הח"כ מהמחנה השני.

וכאן מתחילה התחרות בין המתמודדים, העסקן הפופוליסט יאיא פינק כבר הגיש תלונה במשטרה, מועמדים אנונימיים אחרים כמו הדס רגולסקי הגישו תלונה לוועדת האתיקה. נעמה לזימי כמובן הגיעה לוועדה כדי לנזוף בפינדרוס וכך כל שאר המתמודדים.

והאמת? בקושי נשארה על האותיות של פתק המפלגה. פינדרוס לא הציע לירות בנעמה לזימי כמו שעדי עזוז לא הציעה לירות בגולדקנופף. אבל למי זה אכפת, יש סערה - יאללה תנו אייטמים.