ויקי מ"חתונמי" מגיבה לעומר: "נכנסתי בשביל הלב"

הדרמה ב"חתונה ממבט ראשון" עוברת מהמסך אל הרשתות החברתיות: ויקי, אחת המשתתפות הבולטות העונה, העלתה פוסט כאוב וחשוף בחשבון האינסטגרם שלה. הרקע למילים הטעונות הוא הספקות שהעלה בן זוגה להתאמה, עומר, שהרהר במהלך הפרקים האחרונים לגבי מידת הרצינות והכוונות שאיתן הגיעה לתוכנית.

עבור מי שמנהלת קריירה מצליחה, סטודיו לריקוד ובמה משלה, החשדנות הזו פגעה בנקודה רגישה במיוחד.

"אין דבר שכואב יותר מלשמוע שמישהו מטיל ספק"

"אני כותבת את המילים האלה ולא מאמינה שאני בכלל נמצאת במקום שבו אני מרגישה צורך להוכיח למישהו את הכוונות שאיתן הגעתי לתוכנית", פתחה ויקי את הפוסט, ושיתפה את מאות אלפי עוקביה בתחושת התסכול. "אין דבר שכואב יותר מלשמוע שמישהו מטיל ספק בכוונות שאיתן הגעת, כי האמת היא אחרת".

ויקי בחרה להדוף את הטענות לא דרך מגננה, אלא דרך הצגת תמונת המצב המלאה של חייה – חיים שהיא גאה בהם ושבנתה, כדבריה, "בעשר אצבעות". "אני כל כך אוהבת את החיים שלי. אני אוהבת את הסטודיו שלי, את הילדות שאני זוכה ללמד, את הריקוד, את הבמה, את השגרה שלי, את ריו וקואן ואת המשפחה שלי. אני באמת אוהבת את החיים שלי כמו שהם, עד כדי כך שלא הייתי רוצה שדבר בהם ישתנה!".

החלק החסר בפאזל

בניגוד לביקורת הקלאסית המופנית לעיתים כלפי משתתפי ריאליטי – לפיה הם מגיעים כדי "להמציא את עצמם מחדש" או למנף את העסק – ויקי מבהירה שההפך הוא הנכון. החיים שלה היו מלאים ושבעים, למעט משבצת אחת קריטית.

"הדבר היחיד שהיה חסר לי היה אהבה", היא מסבירה. "ובשביל המקום הזה בלב בחרתי להיכנס למסע הזה. נכנסתי כדי לתת לעצמי הזדמנות לאהוב ולהיות נאהבת, וזו הייתה, ותמיד תהיה, הסיבה היחידה".

מחזירה את הפוקוס לרומנטיקה

את הפוסט הטעון והרגשי בחרה ויקי לסיים בנימה פואטית ומרוככת יותר, אולי כרמז לכך שהיא מסרבת לתת למשקעים ולציניות לכבות את האופטימיות שלה. היא חתמה את דבריה בפנייה לעוקבים: "ומה איתכם, אתם מתרגשים משקיעות?", לצד אימוג'י של לב אדום.