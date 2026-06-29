אבישי גרינצייג בתגובה לסערה סביב נתניהו: "לדפוק את הראש בקיר"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס היום (שני) להמלצת השופטים במשפט נתניהו, בה הם מפצירים מהפרקליטות להסיר את סעיף האישום בשוחד בתיק 4,000.

בדבריו כתב גרינצייג: "אם הפרקליטות תסרב לחזור מסעיף השוחד נגד נתניהו ואלוביץ - המשמעות הברורה היא שהפרקליטות בונה על ערעור לבית המשפט העליון.

המחשבה שמישהו יתעניין בערעור על סעיף שוחד בעוד מי יודע כמה שנים נגד ראש ממשלה לשעבר ואיש עסקים לשעבר בשנות ה-80 לחייהם על אירועים שהסתיימו עשור וחצי קודם לכן - היא מחשבה הזויה. מוטב להכיר במציאות מאשר להמשיך לדפוק את הראש בקיר".

כאמור, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבים ומציעים לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו.

עמדת השופטים היום - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".