לירות לחוסמי כבישים ברגליים? פינדרוס: "קודם נעמה לזימי"

ח"כ יצחק פינדרוס עורר סערה נרחבת היום (שני) במהלך דיון ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, זאת לאחר שנשאל האם הוא תומך בירי לעבר רגלי מפגינים - ותקף את חברת הכנסת נעמה לזימי.

העימות התחיל כשח"כ עדי עזוז הזכירה לפינדרוס את אמירתו מהעבר, לפיה "כל מי שחוסם כביש - צריך לירות לו ברגליים". פינדרוס אמר בתגובה: "כמו בארצות הברית"

בהמשך עזוז הפתיעה כששאלה את הח"כ מיהדות התורה: "היושב ראש של המפלגה שלך, גולדקנופף, חסם כביש. אני למדתי, ולדעתי בפרשנות של נושא, נשוא והיקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לירות לחבר הכנסת גולדקנופף ברגליים כי הוא חסם כביש?".

פינדרוס לא ענה לשאלה באופן ישיר, ורק השיב: "בוא נתחיל קודם עם נעמה לזימי". האמירה עוררה צעקות בדיון, כשעזוז אמרה בתגובה: "מישהו פה מפחד!".

לזימי עצמה מיהרה להגיב בזעם. "חבר כנסת אמר שצריך לירות לי ברגליים ואתם לא עוצרים את הדיון?" צעקה. "התרת הדם וההסתה פה נמאסה. זה לא נורמלי! זה רגע שסוגרים דיון! זו הסתה! אתם ירדתם מהפסים. אני בן אדם כאן ומותר לי להיאבק. אני אמא לילדים ולא יאחלו לי פה כאלה איחולים, שמעת אותי?".

"האלימות שלך לא תעצור אותנו לרגע"

רגע לאחר מכן, חבר הוועדה גלעד קריב טען כי "פינדרוס התיר את דמה של חברתי נעמה לזימי, ואת דמם של כל חברי האופוזיציה. ‏מדובר בבריון אלים ומסוכן שמסית באופן קבוע ומתמשך לשימוש באלימות כנגד שופטי ישראל, נשות הכותל ואנשי היהדות הרפורמית, ועכשיו גם חברי כנסת מהאופוזיציה".

‏"אני קורא ליועצת המשפטית להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד חבר הכנסת פינדרוס בגין הסתה לאלימות. אין לנו ציפיות מאמיר אוחנה שפעם אחר פעם הפקיר את חברי האופוזיציה מול אירועים אלימים" הוסיף. "‏אנחנו מודיעים לחבר הכנסת פינדרוס: האלימות שלך לא תעצור אותנו לרגע".